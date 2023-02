Voro, optimista a pesar de la derrota

El entrenador del Valencia está convencido que puede revertir la dinámica negativa de su equipo en los próximos partidos "Nos tenemos que aferrar a que quedan 19 partidos y a que tenemos un equipo que entrena con intensidad", señaló tras caer frente al Real Madrid

Salvador González 'Voro', entrenador del Valencia, se mostró "optimista" para revertir la situación que tiene su equipo, a solo un punto del descenso, tras perder 2-0 contra el Real Madrid, porque ve un vestuario fuerte y unido.

"Nos tenemos que aferrar a que quedan 19 partidos y a que tenemos un equipo que entrena con intensidad, hay un buen grupo, sin fisuras. No hay problemas en el vestuario, tenemos que centrar en el tiro, partido a partido. Nos tenemos que hacer fuertes en las cosas que se hacían bien antes y mejorar ahora el aspecto defensivo. Soy optimista. Quedan muchos puntos y el grupo no baja los brazos. Tenemos un reto muy importante y necesitamos a todo el mundo para no estar en esta situación tan peligrosa", comentó en rueda de prensa.

"En la primera vuelta el equipo ha jugado de una determinada forma en la que ha primado la salida de balón, donde su punto fuerte ha sido tener la pelota y generar ocasiones con ella. A última hora esto ya no ha sido así; en el último tramo hemos sacado un punto de 15, creo recordar. Antes de ir al parón no estábamos así. Los mecanismos ofensivos que hacía el equipo con balón vamos a intentar ajustarlos, no cometer errores, competir mejor y, sobre todo, veo que cuando un equipo sabe cuál es el objetivo, no como antes en el que mirábamos a Europa, ahora es sumar el mayor número de puntos posible, ayuda", amplió.

"No va a ser fácil, ni de la noche a la mañana. Solo nos queda que trabajar", completó.

Un Voro que ponderó el trabajo realizado por el anterior técnico, el italiano Gennaro Gattuso.

"Ha habido una empatía entre los jugadores y el anterior cuerpo técnico. Cuando se despidieron vi a la gente fastidiada, pero, esto es el fútbol, y al día siguiente cambias el chip. Son muchas veces las que he estado en esta situación y he visto vestuarios complicados, y este no es el caso", declaró.

"Gattuso ha sido una persona que, con su personalidad y generosidad, ha ejercido de líder y ha generado una sinergia en todo el vestuario a través de la exigencia y de la parte humana que él desprende, que es una persona en la que su cara es el reflejo del alma. Ha intentado implantar una idea de fútbol que, hasta el parón, funcionó", añadió.

Además, Voro reconoció que su equipo no estuvo a la altura del Real Madrid.

"La lectura es que el Real Madrid ha sido superior. Estamos en una situación delicada. No era el mejor escenario para sumar puntos. En la primera parte hemos intentado que el equipo estuviera ordenado, cerrar por dentro... Pero no hemos tenido ninguna ocasión; ha habido una diferencia clara entre ambos equipos", analizó.

"En tres minutos nos han hecho dos goles y a partir de ahí, ya con la expulsión, el partido estaba terminado y lo mejor era mantener el resultado", continuó.

"Que recibas dos goles en tres minutos no es que haya un mal determinado o se pueda centrar en un error. El primer gol viene fruto de un tiro desde fuera del área, que le sale muy bien... luego nos pillan a la espalda tras perder un poco las posiciones con las ganas de empatar. No lo achaco a un problema puntual. El Real Madrid tiene una gran pegada, con muchas alternativas, y nosotros, en nuestra situación, hemos intentado hacer el partido largo, pero solo nos ha durado la primera parte", amplió.