Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Un viejo 'enemigo' del Valencia CF dirigirá el duelo ante el Real Oviedo

De Burgos Bengoetxea ha dejado varias actuaciones polémicas contra el conjunto blanquinegro

Vinícius con De Burgos Bengoetxea

Vinícius con De Burgos Bengoetxea / Agencias / EFE

Jaume Puig

Ricardo de Burgos Bengoetxea, del Comité Vasco, ha sido designado para dirigir este lunes el encuentro Valencia-Real Oviedo, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports.

De Burgos estará auxiliado en el VAR por el tinerfeño Daniel Jesús Trujillo.

El colegiado vasco ya ha dejado varios malos recuerdos en el Valencia CF en el pasado. El último fue en la recta final del UD Las Palmas - Valencia CF del curso pasado en la que finalmente ganaron los de Corberán a pesar de un fallo de apreciación del árbitro cuando señaló un penalti por mano de Diego López que supuso el empate momentáneo de los insulares. Por justicia, los blanquinegros terminaron imponiéndose 2-3.

Vía: Superdeporte

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas