Un viejo 'enemigo' del Valencia CF dirigirá el duelo ante el Real Oviedo
De Burgos Bengoetxea ha dejado varias actuaciones polémicas contra el conjunto blanquinegro
Jaume Puig
Ricardo de Burgos Bengoetxea, del Comité Vasco, ha sido designado para dirigir este lunes el encuentro Valencia-Real Oviedo, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports.
De Burgos estará auxiliado en el VAR por el tinerfeño Daniel Jesús Trujillo.
El colegiado vasco ya ha dejado varios malos recuerdos en el Valencia CF en el pasado. El último fue en la recta final del UD Las Palmas - Valencia CF del curso pasado en la que finalmente ganaron los de Corberán a pesar de un fallo de apreciación del árbitro cuando señaló un penalti por mano de Diego López que supuso el empate momentáneo de los insulares. Por justicia, los blanquinegros terminaron imponiéndose 2-3.
Vía: Superdeporte
