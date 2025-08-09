Vídeo: ¡Otra obra de arte de Javi Guerra contra el Torino!
El centrocampista ha cerrado el marcador del Trofeu Taronja con un gol maravilloso
Iván Carsí
¡Qué manera de celebrar una renovación! Javi Guerra ha firmado un espectacular doblete con el Valencia CF frente al Torino en el Trofeu Taronja con dos tantos de bella factura. El genial centrocampista y el club anunciaban este sábado por la mañana su renovación hasta el año 2029 solo unas horas antes del anuncio de César Tárrega. El canterano valencianista no ha podido tener mejor regalo que anotar en Mestalla con dos goles.
El centrocampista se encontró con Foulquier en el pico del área derecho del Torino, cortó y siguió la pared con el francés para plantarse delante de Franco Israel y poner el primer gol en el marcador. Por último Javi Guerra firmó su doblete con un golazo espectacular en el que salvó la salida de Franco Israel con una picada de mucha clase.
Así ha sido el gol de Javi Guerra contra el Torino en el Trofeu Taronja
Los valencianistas se medirán a la Real Sociedad el próximo fin de semana en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026
