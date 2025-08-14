Victoria de altura del Valencia Femenino en su cuarto test de pretemporada

El Valencia Femenino sigue preparando la temporada 2025-26, la primera como equipo del segundo escalón del fútbol femenino español (Primera Federación) desde su fundación en el año 2009. El conjunto blanquinegro disputó ayer su cuarto encuentro de esta pretemporada ante el Madrid CFF, equipo que milita en Liga F, y consiguió su primera victoria (2-1) gracias a los tantos de Monente y Ferrato.

El cuadro dirigido por Mikel Crespo sigue cargando las piernas y cogiendo ritmo antes del debut liguero que enfrentará a las 'ches' y al CE Europa el fin de semana del 6 y 7 de septiembre. Después de la victoria ante el Elche (3-1), la derrota en el derbi frente al Levante (2-5) y el empate contra el Birmingham (0-0), el equipo blanquinegro parece que empieza a encontrar el camino a seguir para conseguir el objetivo, que es, tal y como expresó la capitana Pauleta Sancho en la tradicional visita del club a la Basílica: "devolver al Valencia a donde se merece, volver a primera".

En una primera mitad igualada, con acercamientos de ambos conjuntos al área rival, fueron las locales quienes dieron el primer golpe. Cumplida la primera media hora de partido, Leyre Monente adelantaba a las blanquinegras con un tanto a balón parado desde la frontal del área. La número ocho, con un disparo con efecto hacia afuera, enviaba el balón al fondo de las mallas.

Las 'ches' no se conformaron con el 1-0 y en los compases previos al descanso, de nuevo a través de una acción a balón parado, ponían más tierra de por medio en el luminoso del Antonio Puchades. Claudia Ferrato remataba ligeramente el centro que llegaba desde la esquina y conseguía que el cuadro valencianista se fuese con dos goles de ventaja a los vestuarios.

Tras el descanso, el equipo visitante reaccionó y se convirtió en el dominador del partido. El conjunto madrileño, más insistente en la zona ofensiva, generó un gran número de ocasiones. Fruto de ello, consiguió recortar distancias en el marcador y continuó luchando para conseguir el empate, pero el Valencia aguantó las embestidas del Madrid CFF y sumó su segunda victoria de la pretemporada.

El Valencia llega al ecuador de su pretemporada

El encuentro disputado durante la tarde de ayer en la Ciudad Deportiva de Parterna fue el cuarto de los ocho partidos preparativos que están programados para que el equipo que lidera Mikel Bravo llegue a punto al debut en la liga.

Los próximos encuentros del Valencia Femenino serán: el 16 de agosto ante el Granada, el 20 frente al Fundación Albacete, el día 23 contra el Alhama CF y, finalmente, el 31 de agosto el cuadro blanquinegro concluirá la pretemporada con el Trofeo TM que disputará ante el Villarreal en el Puchades.