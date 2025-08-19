Víctor Durán renueva con el Valencia

Generación 2008 e internacional con la selección española sub-15, Víctor Durán renueva su compromiso con el equipo valencianista. El atacante seguirá formándose en la cantera del Valencia CF. Después de haber renovado el año pasado hasta 2026, el delantero vuelve a comprometerse con el conjunto de Mestalla para seguir desarrollándose como jugador en Paterna.

El futbolista alicantino cumple ya su quinta temporada en la Academia, y seguirá defendiendo los colores valencianistas tras su gran evolución en las categorías de formación. Víctor, que destacó la pasada campaña en el cadete «A» con 15 goles y varias asistencias, ha continuado su progresión en el juvenil, confirmando las expectativas que ya había despertado tanto en la Selección Valenciana como en la Española sub-15.

El club ha anunciado su renovación con un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter, reforzando la apuesta por un talento que seguirá creciendo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Su nuevo contrato amplía su compromiso con la entidad, reflejando la confianza que el club deposita en él.