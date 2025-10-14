Vicente Rodríguez, exjugador del Valencia, relata el calvario de su día a día: "Es imposible que esté mucho tiempo de pie porque la cadera empieza a molestarme"

Vicente Rodríguez, exjugador del Valencia e internacional con España, ha hablado largo y tendido de sus problemas físicos diarios y su papel como embajador en el club 'che', entre otros temas, en su última entrevista en el nuevo podcast 'Mano a Mano' en la 'Cadena Ser'.

El de Benicalap fue uno de los grandes ídolos del valencianismo. Disputó 340 partidos entre 2000 y 2011, conquistando dos Ligas (2001-02 y 2003-04), una Europa League (2003-04), una Supercopa de Europa (2004-05) y una Copa del Rey (2007-08).

Después se fue a la segunda división inglesa para defender la camiseta del Brighton durante dos años, en una última etapa marcada por las lesiones que, le acompañaron gran parte de su carrera, hasta colgar las botas en 2011, con solo 31 años.

Entre los aficionados del Valencia sigue resonando aquella percepción de que Vicente fue un extremo prodigioso, de los mejores del mundo, que, de no haber sido por las lesiones, habría dejado una huella aún más profunda. "Pues eso me hubiera gustado a mí, eso, no haber tenido lesiones y a lo mejor, pues hubiera hecho el doble de partidos en el Valencia, o a lo mejor no hubiera estado en el Valencia y hubiese sido otro equipo, no lo sé", reconoció en la Cadena SER.

Sus problemas físicos actuales

Vicente Rodríguez habló sobre su día a día, marcado por las secuelas físicas: "Puedo andar, más o menos hacer una vida más o menos decente, pero ni puedo montar en bicicleta, ni puedo jugar una partida de pádel, apoyo muy mal con el tobillo y a partir de ahí he tenido un proceso de tres operaciones en la cadera derecha y dos en el tobillo".

Vicente Rodríguez en un sorteo de la Copa del Rey / Rodrigo Jiménez / EFE

El exfutbolista se sinceró sobre los fuertes dolores que sufre incluso para acciones básicas, como estar de pie o sentado, debido a sus recientes intervenciones: "Sentado más o menos aguanto, tengo mi cojincito que tengo que llevarlo porque tuve la primera operación... Espero quitármelo, pero ahora de momento no puedo. Ahora estoy mejor, pero al principio estaba cinco minutos y me tenía que levantar porque me quemaba el glúteo".

"Es imposible que esté mucho tiempo de pie porque no puedo, porque la cadera empieza a molestarme, el tobillo también, entonces voy, me siento, me levanto, me siento, me levanto, voy jugando un poco", admite duramente a sus 44 años.

La etapa en los despachos

Más allá de sus problemas físicos, también habló sobre su experiencia fuera del campo. Tras retirarse, Vicente regresó al Valencia como secretario técnico entre 2016 y 2018. En "Mano a Mano", le preguntaron si volvería a ejercer ese cargo: "Tuve la oportunidad y dije que no. Tampoco estoy ahora en un momento en mi vida que necesito un poco de tiempo también para recuperarme de mis cosas. Esto es largo, somos jóvenes todavía y bueno, nunca se sabe".

Tampoco se mordió la lengua al hablar de Pablo Longoria, director técnico del club en aquella época: "Dijo varias mentiras a mis espaldas". "¿Qué habrá tenido que hacer ese hombre para ser presidente de Marsella? Porque yo he trabajado con él y sé lo que es".

En enero de 2023, se incorporó como embajador institucional en el club de su vida, un puesto que también le ha generado críticas por la polémica gestión de Peter Lim, cuyo control ha llevado el club a la deriva desde hace años. "Respeto todas las opiniones de todo el mundo porque vivimos en un país democrático y hay que respetar. Yo estoy representando al Valencia CF, que está por encima de cualquier persona", sentenció con firmeza.