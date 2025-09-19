El VCF Femenino busca continuar su arranque triunfal

Después de imponerse en las dos primeras jornadas de Liga -CE Europa (3-2) y CP Cacereño (0-1)- y la primera ronda de la Copa de la Reina, el Valencia CF Femenino busca este fin de semana su cuarta victoria consecutiva y lograr pleno en el arranque de una temporada en la que está obligado a luchar por volver a Primera División después del fatídico descenso de la temporada pasada.

El combinado que dirige Mikel Crespo ha arrancado el curso dejando muy buenas sensaciones y exhibiendo el talento individual de algunas futbolistas que prometen marcar la diferencia en la categoría. El primer partido, en el que hubo un tanto de falta directa y otro de chilena dan buena muestra de ello.

Enfrente estará el Real Oviedo que, de momento, lleva una victoria y una derrota y que querrá igualar a puntos con las valencianistas para pujar poe los puestos de arriba. El encuentro se disputará en el Antonio Puchades, un factor que se espera diferencial para ponerse con nueve puntos y mandar un claro mensaje a la categoría.

En la previa del choque, Crespo señaló que el vestuario está con ganas por el "subidón moral que te da ganar" y explicó la importancia de jugar de nuevo en el Antonio Puchades. Asimismo, también destacó que el factor humano del grupo va a ser su gran fortaleza y que se nota que con el paso de los entrenamientos las jugadoras se van conociendo más.

