Dos valencianistas en el once de la jornada

El partido del Valencia CF en el RCDE Stadium tuvo muchos nombres propios. En clave valencianista hubo tres que destacaron por encima del resto porque tuvieron que hacer frente a una generación constantede ocasiones blanquiazules: Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby y César Tárrega. Los dos primeros, de hecho, han entrado en el once de la semana del prestigioso portal estadístico WhoScored.

El conjunto valencianista encajó en el último minuto, pero recibió muchos ataques que obligaron tanto a su portero como sus centrales a emplearse a fondo en multitud de jugadas. El que más reforzado salió no fue otro que Agirrezabala, que después de un arranque algo más dubitativo hizo paradas de todos los colores (hasta seis, tres desde dentro del área pequeña).

El meta vasco, que ya fue importante para dar ayudar a conseguir los tres puntos frente al Athletic Club, se consagró en Barcelona y en términos estadísticos es el portero de la jornada. WhoScored le da una puntuación de 8 a su partido, más que la de ningún otro guardameta de la competición.

Patridazo de Diakhaby

Por lo que respecta a Mouctar Diakhaby el suyo también fue un partidazo con intervenciones clave para evitar acciones claras del Espanyol. La mejor de ellas, una entrada providencial con la que evitó un disparo a quemarropa del delantero perico.

Para WhoScored también fue el mejor central de la jornada con una puntuación de 8'1, una décima por encima de su rival en el campo: Leandro Cabrera. El guineano registró, entre otros datos, cinco duelos ganados, cuatro entradas exitosas o el 85 por ciento de acierto en el pase, además de no ser regateado ni una sola vez.

Tárrega, a las puertas

Su pareja de baile, César Tárrega, fue el otro hombre destacado por sus acciones, entre las que se encuentra su doble salvada milagrosa sobre la línea de gol. Su puntución (7'8), le dejó a apenas dos décimas de meterse en el once ideal de la jornada también. Muy ilustrativo para un equipo que aún así encajó dos goles.

Vía: Superdeporte