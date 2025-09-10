El valencianismo responde: entradas agotadas para el Johan Cruyff pese a todo

A pesar del escándalo generado en torno el estadio donde se va a disputar este domingo el Barça-Valencia correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga, si algo estaba claro es que la afición valencianista no iba a fallar, y así ha sido. El Valencia CF ha comunicado a través de sus canales oficiales que yaestán agotadas las 290 entradas que finalmente tendrá el club para la grada visitante, una respuesta impecable por parte del valencianismo, que hasta este martes no supo dónde se iba a disputar el partido.

Apenas unas horas ha necesitado la afición para agotar las entradas pese a todo. No fue hasta este martes cuando el Barcelona confirmó que el partido se disputa en el Estadi Johan Cruyff después d eno haber conseguido el permiso de ocupación necesario para regresar al Camp Nou. El club azulgrana, en primera instancia, anunció que las 6.000 butacas serían ocupadas por socios y socias azulgranas, pero finalmente ha rectificado y concede a la afición visitante 290 entradas, ya todas agotadas.

No deja de ser igualmente una gestión deficiente por parte del FC Barcelona, que ha accedido un miércoles cuando el encuentro se va a disputar el domingo, con lo que ha provocado problemas para los aficionados en relación a cómo organizar su viaje.

Precio de las entradas

El Valencia CF sacó a la venta las entradas a la venta por 30 euros y cabe recordar que en las últimas temporadas el conjunto valencianista ha tenido apenas 339 entradas en la 24/25 y 323 en la 23/24. Se esperaba en cualquier caso que las entradas se agoten en unos minutos y así ha sido. La afición ha respondido en vistas a un partido en el que los jugadores necesitarán cualquier apoyo, por pequeño que sea, ante un rival como el FC Barcelona.