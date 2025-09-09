El valencianismo compara los nuevos fichajes con los jugadores que se marcharon... y este es el resultado

Son muchos los cambios de cromos que ha efectuado el Valencia CF este verano con Ron Gourlay a los mandos. Piezas importantes del curso pasado como Mamardashvili, Mosquera, Enzo o Sadiq han dejado el equipo. También hombres de cantera como Yarek o Fran Pérez en busca de minutos fuera de Mestalla.

En lugar de ellos han llegado incorporaciones como Agirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic, Raba, Ramazani, Danjuma o Beltrán. Con este contexto, el valencianismo fue cuestionado sobre sus preferencias en una comparación directa entre los que se fueron y los que, presumiblemente, ocuparán su plaza esta temporada. Pues bien, ganan los recién llegados... pero por poco.

Duelos directos entre salidas y llegadas

En la portería Giorgi se lleva el 75% de los votos ante Julen, pero Rivero (59%) supera a Jaume. Es en defensa donde el pasado supera al futuro, ya que Mosquera (84%) y Yarek (87%) superan muy sobradamente a Copete y Cömert. Enzo Barrenechea, que fue una de las sorpresas el pasado curso al ir de menos a más, gana el duelo ante Santamaría con un (53%), mientras que Ugrinic (91%) vapulea en su duelo con Hugo Guillamón.

Muchos cambios en la delantera del Valencia CF

Porcentajes similares presentan los duelos de Ramazani (91%) contra Fran Pérez, de Danjuma (92%) contra Rafa Mir o de Raba (92%) sobre Iván Jaime. Otorbi (76%) supera a Sergi Canós y el nigeriano Umar Sadiq (54%) al argentino Lucas Beltrán.