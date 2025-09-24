El Valencia vuelve al trabajo con dos jugadores con molestias

Vuelta al trabajo después del empate cosechado por el Valencia ante el Espanyol en el RCDE Stadium con dos jugadores con problemas físicos. El conjunto valencianista realizó este miércoles su sesión regenerativa pendiente del estado físico de José Luis Gayà y Hugo Duro, que acabaron el partido con molestias.

Ambos jugadores se entrenaron con normalidad en la Ciudad Deportiva de Paterna junto a sus compañeros, pero con el trabajo adaptado a sus molestias. Desde el club se espera que el defensa y el delantero puedan estar sin ningún tipo de problema para el partido del lunes ante el Real Oviedo en Mestalla, aunque Carlos Corberán tendrá que estar pendiente de su evolución en los próximos días.

Ramazani, sin problemas

Como es habitual después de cada partido, la sesión estuvo divida en dos grupos, el de los titulares y el de los suplentes. El extremo belga Largie Ramazani, que fue duda de última hora y al final entró en la convocatoria, aunque no participó en el encuentro por decisión técnica, también se ejercitó con normalidad.

El equipo tendrá jornada libre el jueves y desde el viernes comenzará a preparar el duelo contra el equipo oventense, que no visita el estadio de Mestalla desde la temporada 2000-01.

Vía: Superdeporte