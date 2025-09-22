El Valencia viaja a Cornellà necesitado de goles

El Valencia CF, después de haber sido incapaz de marcar en sus dos últimos partidos lejos de Mestalla en este arranque de temporada oficial, visita este martes al RCD Espanyol con la idea de sumar un triunfo que, además, evitaría volver a encadenar tres choques como visitante sin marcar un año después.

El equipo de Carlos Corberán cayó en su última salida ante el Barcelona por 6-0 en el Johan Cruyff y antes sucumbió por 1-0 en su visita a Osasuna en El Sadar tras jugar gran parte del encuentro con un hombre menos por expulsión de José Luís Gayà.

Objetivo: evitar el mal arranque a domicilio del curso pasado

Para encontrar una racha de tres partidos seguidos como visitante sin marcar al menos un gol hay que remontarse un año. Entre finales de agosto y octubre de 2024, aún con Rubén Baraja en su banquillo, encadenó cuatro salidas sin ver portería.

Entonces empató sin goles contra el Leganés (0-0) tras haber caído derrotado ante la Real Sociedad (3-0) y anteriormente frente al Atlético (3-0) y el Athletic (1-0).

El equipo valencianista jugó tras esa racha sin 'ver portería' otros 14 encuentros como visitante la pasada campaña y solo en dos no pudo marcar. Fue en el campo del Valladolid en diciembre (1-0) y en el del Alavés ya en mayo (1-0).

El RCDE Stadium, escenario propicio

El Valencia visita este martes en la sexta jornada de Liga al Espanyol en el RCDE Stadium, donde en los últimos diez años solo ha perdido en dos ocasiones con cuatro victorias y tres empates, con un resultado más reciente de empate a un tanto.

Desde la temporada 2014/15, ambos equipos se han enfrentado en nueve ocasiones en el feudo del equipo perico, que no gana al valencianista desde la 2018/19, cuando se impuso al conjunto entrenado por aquel entonces por Marcelino García con los goles de Esteban Granero y Borja Iglesias.

En la siguiente temporada, el Valencia ganó por 1-2 en la que es la última victoria a domicilio contra este rival. El gol de penalti de Marc Roca fue igualado por otro de penalti de Dani Parejo y superado por el de Maxi Gómez. Después, han sido tres empates seguidos en las campañas 21/22, 22/23 y 24/25.

La visita más reciente del equipo blanquinegro fue el 18 de diciembre de 2024, en la jornada 13, en la que el equipo de Rubén Baraja era decimoctavo con once puntos, mientras que el de Manolo González era decimonoveno con las mismas unidades. Javi Puado adelantó al Espanyol justo antes del descanso, pero Diego López empató el partido en el minuto 47 para poner el definitivo 1-1, un resultado que no contentaba a ninguno de los dos equipos que, al final de temporada, acabaron salvando la categoría.

Ese partido, junto al siguiente unos días después ante el Alavés, que también finalizó en empate (2-2), acabó con la destitución de Baraja como técnico valencianista.

El once de Baraja en el último Espanyol - Valencia (1-1)

Por parte del Espanyol jugaron Joan García, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Oliván (Aguado), Justin (Bauza), Král, Roca (Romero), Jofre, Puado y Cheddira (Cardona).

Por parte del Valencia jugaron Dimitrievski, Foulquier, César Tárrega (Yarek), Cristhian Mosquera, Luis Rioja, Enzo Barrenechea (Hugo Guillamón), Pepelu (Javi Guerra), Fran Pérez (Sergi Canós), Diego López (Iker Córdoba), André Almeida y Dani Gómez.

El balance de los 84 partidos disputados entre ambos equipos en la Liga en el feudo blanquiazul es de 43 victorias para el Espanyol, 17 empates y 24 victorias para el Valencia.

