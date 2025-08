"En Valencia me sentí traicionado y engañado"

Después de abandonar el Leeds United, Javi Gracia sigue sin equipo y aprovechó este parón en los banquillos para conceder una entrevista a 'Radio Marca', donde repasó su amplia trayectoria en los banquillos y su futuro más cercano en el mundo del fútbol.

En primer lugar, el técnico navarro expresó su deseo de volver a los banquillos. "Me siento con ganas y preparado para volver a entrenar. He tenido tiempo para analizar, ver fútbol y preparar trabajos de cara al próximo proyecto", apuntó.

Javi Gracia, durante un partido de Premier League con el Leeds United / Agencias

Javi Gracia explicó que el motivo de su parón: "He pasado un tiempo con la salud algo tocada, pero ahora estoy totalmente recuperado". Eso sí, no le han faltado propuestas durante este tiempo alejado del fútbol: "Hay opciones, pero lo importante es decidir si es el proyecto adecuado y llega en el momento oportuno. Siempre he sido un poco aventurero, pero si puedo elegir, prefiero entrenar en mi país".

Echando la mirada atrás, el entrenador navarro repasó su paso por el Valencia en la temporada 2020-21, una aventura de mal recuerdo debido a la difícil situación que vivía el club en esos momentos y que incluso le provocó problemas con la propiedad.

"Empecé con problemas de pago"

"Empecé con problemas de pago y muchas circunstancias que nos dificultaron la temporada. Me sentí traicionado y engañado. Quería entrenar al Valencia, pero otro lado tenía que ser responsable por mi cargo y decirle a la persona que me había llevado allí que me había engañado. Puse mi cargo a disposición del club porque tenía que venir una persona que no se sintiera como me sentía yo", manifestó.

En ese sentido, Javi Gracia señaló que "las dificultades que me ponía el club eran grandes. Tenía que pagar muchísimo dinero, tres veces mi contrato. Prefiero no hablar de cantidades, eran altísimas. Lo que no puedo salir es encima de engañado, hipotecado. De ahí viene esa relación tensa con el presidente durante todo el año que me llevó a saber que se reunía con entrenadores para firmarlos, a hacerme un poco la vida imposible para ver si yo me marchaba. Estaba en una situación sin salida".

Sin embargo, el preparador navarro admite las diferencias entre todas las partes implicadas. "Hago una distinción grande entre lo que son los responsables en ese momento, el presidente, porque al dueño no lo conocí y lo que es jugadores, trabajadores, afición. Eso es algo de otro nivel como su historia habla por sí misma", concluyó.