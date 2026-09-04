El Valencia recibirá al Barça en cuadro: ¡Hasta nueve futbolistas podrían perderse el duelo!

El Valencia ha arrancado la temporada con un rendimiento que despierta la preocupación entre sus seguidores, ya que solo suma un punto en tres jornadas después de haber perdido contra Deportivo de A Coruña y Real Betis y solamente haber logrado puntuar gracias al empate a cero frente al Celta de Vigo en Mestalla.

Además, la situación para los 'chés' parece que podría empeorar todavía más este fin de semana, puesto que el FC Barcelona de Hansi Flick visitará Mestalla tras ganar de forma contundente sus tres primeros partidos, en lo que podría suponer un inicio de un punto de 12 posibles para los valencianistas. Por si no fuera suficiente complicación, el Valencia deberá recibir al actual líder y vigente bicampeón con la enfermería llena, pues seis futbolistas son baja asegurada y otros tres se mantienen en duda.

Las lesiones perjudican al equipo

Después de algunas temporadas en las que el conjunto de Mestalla tiende a coquetear con el descenso, un inicio con tres derrotas y un empate podría suponer un punto muy bajo y difícil de remontar a nivel moral pese a acabar de comenzar la competición doméstica en España. Para intentar evitar que la mala racha se prolongue, los dirigidos por Corberán intentarán sacar algo positivo del duelo ante el Barça.

Sin embargo, las bajas confirmadas lastrarán sus posibilidades, puesto que el técnico no podrá contar con Copete, con una lesión en el menisco producida el 12 de febrero; Umar Sadiq, roto en los isquiotibiales; Sergi Canós, el cual sufrió una rotura de ligamento cruzado; Justin de Haas, quien padeció un esguince en el tobillo derecho; Guido Rodríguez, tocado en el cuádriceps, y Diego López, baja de larga duración por otra rotura de ligamento cruzado.

Foulquier tras su operación / Valencia CF

Incluso, la gravedad de la situación se acrecenta todavía más al tener en cuenta que otros tres jugadores están en duda y podrían llegar a obligar a Carlos Corberán a modificar todavía más su once tipo, ya que Foulquier, el cual parece complicado que pueda regresar tras un periodo de baja; Luis Rioja, con molestias en el cuádriceps, y Kayne van Oevelen, con molestias en el tobillo, podrían caerse de la lista de convocados.

Pese a las múltiples bajas, el Valencia deberá demostrar capacidad de sobreponerse a las circunstancias y comenzar a puntuar, puesto que, de lo contrario, en los próximos meses puede volver a verse en plena lucha por la salvación otro año más.