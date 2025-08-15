El Valencia y la Real miden sus reformas

El Valencia recibe este sábado (21.30 horas) en Mestalla a la Real Sociedad en una primera jornada de Liga en la que ambos medirán las reformas de sus proyectos, los valencianos con Carlos Corberán de nuevo en su banquillo pero algo más ambiciosos en el mercado y los donostiarras con continuidad en su filosofía pero con Sergio Francisco en su banquillo tras la marcha de Imanol Alguacil.

Corberán cumplirá su segunda temporada al frente del Valencia, la primera desde el inicio tras su llegada en Navidad en la que logró una remontada para salvar al equipo del descenso, mientras que Sergio Francisco dirigirá su primer partido oficial en el primer equipo después de su experiencia en la cantera de Zubieta.

El Valencia llega reforzado al debut liguero con seis fichajes, todos ellos en propiedad menos el guardameta Julen Aguirrezabala, cedido por el Athletic, lo que apunta a un cambio de rumbo en el apartado deportivo. En los últimos años, la mayoría de los jugadores que llegaban eran cesiones y ahora ha acometido pequeños traspasos. Además, aunque ha traspasado a Yarek y Cristhian Mosquera, ha renovado a Javi Guerra y César Tárrega y está cerca de cerrar a Diego López.

Corberán podrá contar con el atacante Dani Raba, el defensa central José Copete, los centrocampistas Baptiste Santamaría y Filip Ugrinic y el delantero Arnaut Danjuma. De las nuevas incorporaciones, tres podrían debutar como titulares: Aguirrezabala, Copete y Raba.

Las dos bajas que tendrá el Valencia son la de Thierry Rendall, que está en la fase final de su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y el meta Stole Dimitrievski, que este viernes ha sufrido molestias en el hombro.

Guedes, inscrito

La Real Sociedad afronta esta nueva temporada con el objetivo de volver a Europa y construir un proyecto tan sólido como lo fue durante los últimos seis años de Imanol Alguacil al mando de la nave 'txuri-urdin'.

Con una plantilla reformada con un total de 25 fichas y cinco descartes (Álvaro Odriozola, Sheraldo Becker, Javi López, Sadiq Umar y Carlos Fernández) que esperan cerrar sus salidas en esta recta final de mercado, el conjunto vasco huele a coche nuevo: dos nuevos fichajes, Gonçalo Guedes y Duje Caleta-Car, el regreso de cesión de Jon Gorrotxategi, Urko González de Zárate y Jon Karrikaburu, además de la subida al primer equipo de Mikel Goti, lo que da aires nuevos al plantel realista.

Sin embargo, uno de los jugadores que más ilusiona a la afición, Gorrotxategi, no jugará el partido de este sábado ya que, según Sergio, "está tocado y no llega". Será la única baja de la primera convocatoria de la temporada.

Alineacones probables:

Valencia: Aguirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Gayà; Diego López, Pepelu, Javi Guerra, Luis Rioja; Raba y Hugo Duro.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Urko, Sucic o Marín, Brais Méndez; Kubo, Óskarsson y Oyarzabal.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano)

Estadio: Mestalla.

Hora: 21:30