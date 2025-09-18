El Valencia presenta su nuevo calzado 25/26
El club y la firma Martinelli lanzan el calzado oficial de la temporada para jugadores, staff y aficionados
Hugo Ferrer
Martinelli, marca referente del calzado en España y Proveedor Oficial y Dress Shoes Partner del Valencia CF, presenta el nuevo calzado oficial para jugadores, staff y aficionados del Club para la temporada 2025-26. La firma ha diseñado dos ediciones exclusivas del modelo Sullivan, su icónico zapato urbano, reinterpretado con detalles que rinden homenaje a la identidad valencianista y que serán utilizados por la plantilla y cuerpo técnico en desplazamientos y eventos oficiales:
El modelo Sullivan refleja el nuevo enfoque de Martinelli: una silueta urbana de líneas limpias y volumen actualizado, que transforma la clásica bamba en una pieza de moda sofisticada.Disponible en piel cuero y napa, el modelo Sullivan inspirado en el Valencia CF encarna una elegancia contemporánea y funcional pensada para el hombre actual. La cápsula Royal Café conecta de manera natural con el universo masculino desde el deporte, el estilo y la identidad valencianista.
Nueva coleccción
El lanzamiento de la nueva colección representa un hito importante en la colaboración entre el Valencia CF y Martinelli que se materializa en un zapato sofisticado, funcional y conectado con el estilo de vida actual. Esta acción refuerza el posicionamiento de Martinelli en el universo masculino que valora tanto la pasión como la autenticidad, la comodidad y el diseño y, además, activa la notoriedad de marca consolidando su presencia en el territorio del sport lifestyle.
En tiendas
Los modelos Sullivan Royal Café y Sullivan Blue de Martinelli y el Valencia CF ya están disponibles en las Tiendas Oficiales del Valencia CF (Camp de Mestalla y Colón, 50) y tienda online, además de en la web de Martinelli y sus puntos de venta.
Vía: Superdeporte
