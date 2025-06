El Valencia se pone las pilas: Dani Raba, primer fichaje

No ha sido una temporada fácil para el Valencia. Pese a terminar la Liga en duodécima posición e incluso soñando con entrar en la Conference League en las últimas jornadas, la realidad es que el cuadro che ha luchado gran parte del curso por evitar el descenso a Segunda División. Pero en Mestalla no quieren que se repita la misma situación y ya se mueven en el mercado para apuntalar una plantilla que necesita muchos retoques.

La primera incorporación no se ha hecho esperar. Este mismo jueves el Valencia hizo oficial el fichaje de Dani Raba, extremo que llega procedente del CD Leganés. El cántabro firma para las próximas dos temporadas, hasta junio de 2027, y aterriza en Mestalla con la carta de libertad bajo el brazo.

De esta forma, Miguel Ángel Corona se adelanta a la competencia que existía por Raba, con equipos como Espanyol, Mallorca u Osasuna habiendo mostrado interés en el atacante pepinero tras cuajar una gran campaña en Butarque, a pesar del descenso de su equipo a Segunda División.

Polivalencia en ataque

"El extremo cántabro (29/10/1995) ha protagonizado esta pasada temporada un rendimiento destacado en el CD Leganés, participando de forma decisiva en 14 goles: anotando 9 de ellos y repartiendo 5 asistencias entre LALIGA y la Copa del Rey", aseguraba el Valencia en su comunicado.

A sus 29 años, Raba se encuentra "en un momento de madurez en su carrera deportiva y aportará rendimiento, experiencia y calidad" a las órdenes del técnico Carlos Corberán, "pudiendo ayudar al equipo e influir en el juego desde distintas posiciones del ataque".

Dani Raba, en sus primeras palabras como jugador del Valencia, aseguró que “todo el mundo sabe lo que es este club, creo que no hay ninguna duda". "A través de la confianza del míster y de Corona pues no se podía decir que no, lógicamente. Voy a poder aportar cosas positivas y creo que me va a venir bien a nivel personal y profesional”, dijo en declaraciones al club.