El Valencia y su pésima racha contra el Athletic en Mestalla

El Valencia recibe este sábado en la quinta jornada de la Liga al Athletic en Mestalla, donde solo ha logrado ganar al equipo vasco en uno de los últimos seis partidos, con dos empates y tres derrotas y un último resultado de 0-1.

Desde la temporada 2019-20, el Valencia solo ha sido capaz de ganar un partido en Mestalla ante este rival y empatar en dos. La victoria más reciente fue hace dos temporadas gracias a un gol de Hugo Duro y en la 2020-21 consiguió empatar 2-2, con los tantos de Carlos Soler, de penalti, y Manu Vallejo, y en la 2021-22 firmó el 1-1 en el minuto 95, con un gol de Marcos André.

La pasada campaña ambos se midieron en la jornada 37 de la pasada temporada, el 18 de mayo de 2025, a la que el Valencia de Carlos Corberán llegó ya salvado matemáticamente en la undécima posición con 45 puntos y el Athletic de Valverde era cuarto con 67 puntos, a tres puntos de diferencia con el Villarreal que era quinto.

Un golazo del navarro Álex Berenguer en el segundo tiempo (minuto 72) desde fuera del área decidió el último encuentro de la temporada en Mestalla, en un partido en el que el Valencia tuvo su ocasión más clara con un cabezazo de Mouctar Diakhaby que sacó Unai Simón bajo palos en la última jugada de la primera parte. Gracias a esa victoria, el Athletic aseguró la cuarta plaza y se clasificó para la Supercopa, mientras que el Valencia, que llegaba con escasas opciones de ser octavo, se olvidó del sueño europeo.

Despedida de Giorgi

Ese último encuentro de la campaña como local, sirvió para que Mestalla despidiera tanto a Mamardashvili, que había fichado en el verano de 2024 por el Liverpool y acababa su cesión, como a Jaume, que ya se sabía que no iba a renovar después de más de una década y ha terminado colgando los guantes.

El balance de los noventa partidos disputados entre ambos equipos en LaLiga en Valencia es de 51 victorias para los valencianistas por quince victorias del Athletic y veinticuatro empates. Toca refrendar la historia.

Vía: Superdeporte