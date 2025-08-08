El Valencia, pendiente del sorteo de la Champions

LALIGA ha confirmado los horarios de la cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS de la temporada 2025/26, que arrancará el viernes 12 de septiembre con el partido entre el Sevilla FC y Elche CF a partir de las 21:00h, y finalizará el lunes 15 con el encuentro entre el RCD Espanyol de Barcelona y RCD Mallorca a las 21:00h en el RCDE Stadium.

El Valencia CF tendrá que estar pendiente del sorteo de la Champions. Los partidos FC Barcelona - Valencia CF; Atlético de Madrid - Villarreal CF; Athletic Club - Deportivo Alavés y Real Sociedad - Real Madrid se programarán una vez se conozcan las fechas de los equipos participantes en la UEFA Champions League, tras el sorteo de la Fase liga.

Se intentarán encajar los partidos de los equipos participantes en la UEFA Champions League en las franjas disponibles de la jornada 4 de LALIGA EA SPORTS, intentando en la medida de lo posible que no haya afectación a otros partidos ya programados.