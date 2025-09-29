Valencia - Oviedo; ¿Estás de acuerdo con el aplazamiento del partido al martes?
La RFEF y LaLiga han decidido posponer el encuentro de este lunes en Mestalla al día siguiente a las 20:00 horas
Hugo Ferrer
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga han accedido finalmente a la petición de las autoridades valencianas y han acordado posponer el encuentro de este lunes entre el Valencia CF y el Real Oviedo. Finalmente el encuentro se retrasará casi un día, 23 horas, puesto que ha sido reprogramado para este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas.
Tras el aviso de alerta roja meteorológica de la AEMET de este pasado domingo para todo el litoral de la provincia de Valencia, los clubes y las autoridades se pusieron en contacto con LaLiga y la RFEF para conocer minuto a minuto cuál era la hoja de ruta a seguir. Finalmente no ha sido hasta este lunes a primera hora de la tarde cuando se ha hecho oficial la decisión de aplazar el partido.
Ahora queremos conocer la opinión de los aficionados sobre esta decisión.
Vía: Superdeporte
