Valencia - Oviedo, 25 años después

Hace casi un cuarto de siglo que el azul intenso de la camiseta del Real Oviedo formaba parte del lienzo de la Liga de las Estrellas. A lo largo de la década de los 90, futbolistas carismáticos como Carlos, Víktor Onopko, Slavisa Jokanovic, Peter Dubovsky, el portero Esteban, Ricardo Bango u Oli -estos dos, presentes en la última visita carbayona a Mestalla- colocaron a la capital del Principado en la primera fila del fútbol español. Entonces, el Oviedo era otro, y el Valencia CF, también.

El pasado 21 de junio, Oviedo vivió una jornada inolvidable con el ascenso a Primera división de su equipo. La entidad asturiana regresó a la élite después de 24 años teniendo que conformarse con jugar en Segunda. Todavía algo más de tiempo ha pasado desde los últimos partidos en la Liga disputados entre el Valencia y el Oviedo. Fue en la campaña 2000/01. El más reciente data del 22 de abril de 2001. Se jugó en el Carlos Tartiere, dónde astures y valencianos empataron sin goles un mes antes de la segunda final consecutiva de los blanquinegros en la UEFA Champions League. El 23 de mayo de aquel año, el Bayern de Múnich dejó al Valencia con la miel en los labios en la tanda de penaltis de la final de Milán.

En aquella final de la Copa de Europa Gaizka Mendieta, el especialista de los murciélagos desde los 11 metros, convirtió dos penas máximas ante Oliver Kahn. Primero, en el minuto 2 del duelo, y posteriormente, el segundo de la tanda. Como en el partido contra el Bayern, cinco meses antes, en la visita del Oviedo a Mestalla, el capitán del Valencia había lanzado también dos penaltis.

Los dos penaltis de Gaizka Mendieta y Esteban

Este lunes, 29 de septiembre, habrán transcurrido 24 años, diez meses y tres días del anterior Valencia - Oviedo en el feudo de la Avenida de Suècia. En los primeros instantes del choque de la primera vuelta, el meta Esteban derribó a John Carew dentro del área y el colegiado, Esquinas Torres, señaló el punto de penalti. Desde allí lanzó Mendieta, pero el ovetense detuvo el balón. La balanza se mantuvo nivelada hasta que, al poco de comenzar la segunda mitad, Mendieta sí acertó esta vez la pena máxima. Avanzada la segunda parte, a los 73 minutos, el Kily González puso la sentencia con un sensacional disparo.

Las opciones del Oviedo se redujeron a un par de acciones de Tomic y Oli en el primer tiempo. Enfrente tenía un Valencia imponente, con diferencias evidentes con el actual. Héctor Cúper había recogido en el verano de 1999 un equipo campeón de Copa, con Claudio Ranieri, y clasificado para la Champions. El argentino le dio al poco de llegar la Supercopa española y en la primera temporada lo catapultó a la final de la Champions en 2000 frente al Real Madrid.

Líderes y subcampeones de la Champions

A aquella cita contra el Oviedo, el Valencia no solo llegaba como vigente subcampeón de Europa, sino también como líder de la Liga en la jornada 12. De hecho, el triunfo por dos goles a cero le valió para mantenerse primero con 24 puntos, los mismos que el Deportivo de La Coruña, y uno más que el Real Madrid. Los valencianistas concluyeron esa Liga 2000/01 en quinta posición, clasificados para la UEFA Cup y en su segunda final de Champions consecutiva. Hoy, en cambio, el equipo encadena seis campañas sin pisar Europa.

Los once elegidos por Cúper en el último duelo ante el Oviedo en Mestalla hasta que se dé el de este lunes fueron: Cañizares, Angloma, Ayala, Pellegrino, Djukic, Kily, Albelda, Baraja, Mendieta, Angulo y Carew. En la segunda mitad entraron al césped Adrian Ilie, tras meses lesionado, y Vicente Rodríguez. Los trece protagonistas de aquella cita ante el Oviedo ocupan un lugar destacado en la leyenda del club.

Por parte del Oviedo, el once del fallecido en 2020 Radomir Antic, fue: Esteban, Keita, Danjou, Martinovic, Ivo, Amieva, Tomic, Bango, Rubén Reyes, Losada y Oli. Después participaron Rabarivony, Rubén e Iván Ania. Entre los titulares, el histórico capitán ovetense Bango y el goleador de la casa Oli, que recogía el testigo del mítico Carlos.

Antic y Dubovsky, en el recuerdo

La temporada 00/01 acabó con el Oviedo regresando a los infiernos de Segunda con 41 puntos en la decimoctava posición, a un único punto de los 42 con los que se salvó el Real Zaragoza. Los carbayones bajaron tras 13 años en la cima de Primera. Pese a ello, el recuerdo más triste sigue siendo la pérdida un par de meses antes del inicio de la Liga de su estrella, el delantero eslovaco Peter Dubovsky. Después de cinco exitosos años defendiendo la elástica azul, 'Dubo' murió el 23 de junio de 2000 víctima de un accidente en las cataratas de Ko Sumui (Tailandia).

En Mestalla, el Real Oviedo solo ha conseguido ganar en cuatro de sus 48 visitas.

Vía: Superdeporte