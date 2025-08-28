El Valencia Mestalla pierde ante el Fulham en su debut en la PL International Cup

El Valencia CF Mestalla debutó en la Premier League International Cup 2025-2026 con una derrota por 3-2 ante el Fulham FC. Los de Miguel Ángel Angulo mostraron intensidad y voluntad de competir desde el primer minuto, pero el encuentro se complicó cuando el capitán Javi Navarro fue expulsado, dejando al filial valencianista con diez jugadores. Poco después, en el minuto 32, el Fulham aprovechó la falta provocada por la expulsión, y Tom Olyott anotó de libre directo, adelantando al equipo inglés y obligando al combinado valenciano a remar contra corriente durante casi todo el partido.

A pesar de la inferioridad numérica, los jugadores del Mestalla mantuvieron la iniciativa, buscando generar peligro por las bandas y con transiciones rápidas. El filial que vestía con la Senyera consiguió empatar hasta en dos ocasiones, pero la victoria se le escapó finalmente en los últimos compases del añadido dejando un sabor agridulce tras un esfuerzo constante frente a un rival exigente.

El encuentro también permitió al cuerpo técnico evaluar la adaptación de los jóvenes talentos y probar diferentes esquemas tácticos, así como dar minutos de calidad a jugadores que buscan consolidarse en el filial y dar el salto al primer equipo.

Mario Domínguez: doblete tras una temporada complicada

Mario Domínguez, delantero del Mestalla, regresó el pasado curso tras una grave lesión de rodilla, y aunque su temporada de recuperación fue complicada, logró anotar varios goles en la segunda vuelta con el equipo filial. En este debut internacional, Domínguez volvió a brillar al marcar los dos goles del Mestalla. El primero llegó en el minuto 36, tras un preciso centro de Guilabert desde la línea de fondo, mientras que el segundo fue fruto de una jugada de estrategia ejecutada con precisión, una diana de muy bella factura. Su actuación evidencia que ha recuperado su forma y sigue siendo un jugador determinante para el filial.

El partido y la reacción del Mestalla

El Fulham FC abrió el marcador con un libre directo tras la expulsión de Javi Navarro, pero el Mestalla nunca perdió la iniciativa. El filial mejoró su juego en la segunda mitad y consiguió empatar hasta en dos ocasiones, aunque finalmente se le escapó la victoria. El cuerpo técnico destacó la importancia de este tipo de partidos para el desarrollo de los jóvenes jugadores y su adaptación a un nivel competitivo internacional, subrayando que hay aspectos a corregir de cara a los próximos encuentros.