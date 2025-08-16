El Valencia Mestalla empata en el derbi de pretemporada ante el Villarreal B (1-1)

El Valencia Mestalla sigue cogiendo ritmo y sumando minutos en la pretemporada. En la mañana de hoy, el filial del cuadro blanquinegro ha disputado su sexto partido de preparación de cara a la nueva campaña ante el segundo equipo del Villarreal. El 'miniderbi', que se ha disputado en la Ciudad Deportiva del cuadro groguet a puerta cerrada, ha finalizado en tablas.

El equipo que dirige Miguel Ángel Angulo, que el pasado mes de junio, extendió su vinculación como técnico del filial valencianista por dos temporadas, afronta las últimas semanas antes del estreno liguero. El fin de semana del 6 y 7 de septiembre, el Mestalla volverá al ruedo. El conjunto 'che' visitará al CD Alcoyano en la primera jornada del tercer grupo de Segunda RFEF.

El Valencia Mestalla visitaba las instalaciones del 'submarino' tras las buenas sensaciones que dejó el equipo valencianista en el amistoso ante frente al Real Madrid Castilla el pasado miércoles. Los de Angulo, que fueron por delante durante todo el choque, vieron cómo el filial balnco les empataba en el tiempo añadido.

De nuevo, el combinado blanquinegro ha mostrado su competitividad ante un combinado de mayor categoría. El Villarreal B, que esta temporada encomandará el exfutbolista el Valencia CF David Albelda, milita en Primera RFEF, un escalón por encima del equipo de la Academia de Paterna.

El gol del VCF Mestalla lo ha firmado Jaume Durà. Tras una recuperación en la frontal del área, Rodrigo Gascón ha recibido en la medialuna y tras deshacerse de dos rivales, ha asistido al prometedor ariete 'che', que de primeras ha enviado el esférico al fondo de las mallas.

¿Qué le espera al Mestalla?

El filial che encara la recata final de la pretemporada. Al equipo de Miguel Ángel Angulo tan solo le restan tres encuentros de preparación antes del estreno liguero. El primero de ellos tendrá lugar el próximo 20 de agosto ante el RZ Deportivo Aragón en el Antonio Puchades. Posteriormente, el Mestalla visitará al UB Conquense. Finalmente, los 'ches' cerrarán la pretemporada en Paterna ante el Yeclano Deportivo.