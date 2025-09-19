El Valencia Mestalla busca su primera victoria en Barbastro

Dicen que a la tercera va la vencida... o así lo quiere creer el Valencia Mestalla. El equipo de Miguel Ángel Angulo viaja a Barbastro con la intención de conseguir su primera victoria en el tercer encuentro de Segunda RFEF, despegando 'en diferido' en una temporada en la que las expectativas están por las nubes dada la calidad de la plantilla por algunos de los refuerzos y por la promoción de una de las mejores generaciones juveniles de los últimos años.

El conjunto valencianista se quedó con la miel en los labios en el primer choque, ya que estuvo cerca de llevarse el triunfo frente al Alcoyano fuera de casa, pero recibió un 'mazazo' en la segunda jornada contra un Atlético Baleares que prácticamente no le dio opción. Con este bagaje llega a un encuentro en el que debe dar un paso al frente para empezar a posicionarse en la lucha por la zona alta.

Enfrente estará un Barbastro que solamente lleva un punto más en la clasificación después contar por empate sus dos primeros envites. El conjunto oscense, a priori, será un equipo que luche por mantener la categoría, por lo que el Mestalla parte como favorito para afrontar esta contienda... con el riesgo que tiene jugar a domicilio en Segunda RFEF por el distinto estado de los campos.

Angulo quiere 'imponerse'

Después del varapalo de caer en casa frente al Atlético Baleares, Miguel Ángel Angulo lanzó un mensaje muy claro sobre los puntos a mejorar de su equipo, pero dejó claro también que su idea es la de imponer su estilo en Barbastro: "Debemos seguir mejorando en la idea de ser protagonistas con balón, controlar el partido mediante las posesiones, encontrar a los jugadores que son más verticales, tener muchas acciones de área contraria, ser muy expeditivos y agresivos en zona defensiva y no permitir al rival sentirse cómodo en ningún momento. Barbastro va a ser un escenario totalmente diferente por el campo, el ambiente, por el rival y lo que este propone. Aun así, nosotros vamos a intentar ir con nuestra idea", señaló.

Vía: Superdeporte