El Valencia CF de Peter Lim no deja de acumular récords negativos. El equipo ha entrado en la sonrojante lista de las mayores goleadas en el 'estreno' de un estadio de primera división. Solo hay tres derrotas más abultadas en toda la historia de LaLiga, tal y como señalaba Pedro Martín: el 6-1 del Barcelona al Jaén en 1957 en el Camp Nou, el 7-3 del Oviedo al Barça en 1933 en Buenavista y el 9-0 del Athletic al Espanyol en 1929 en el viejo San Mamés. El 6-0 del domingo en el Estadi Johah Cruyff es una vergüenza. Una más de la 'era Meriton'.

El VCF de Meriton ha coleccionado demasiados récords negativos contra el Barça. El 7-1 de la temporada pasada en LaLiga significó la mayor goleada recibida desde 1955 en Mendizorroza ante el Alavés. El coniunto blanquinegro aquel día cayó derrotado por 7-0 ante el conjunto babazorro. Con la última derrota en LaLiga (7-1) el Valencia encadenó once partidos seguidos sin ganar fuera de casa por primera vez en los últimos 42 años.

Las mayores goleadas

La mayor goleada recibida en su historia por el Valencia fue un 10-3 contra el Sevilla (1940), con la que se superó el 8-2 que recibió en 1933 en un partido contra el Athletic. Las otras veces que el equipo se llevó 7 fueron: Athletic (1954, 7-0), Oviedo (1934, 7-0), Athletic (1932, 7-2) y Real Sociedad (1931, 7-1). Sin contar el 7-0 de 2016 de Copa al Valencia de Gary Neville también con Peter Lim.

Vía: Superdeporte