El Valencia mantiene su plan de partido a la espera de LaLiga: 12:30 citados

El Valencia-Real Oviedo de este lunes (21:00) en Mestalla sigue sin suspenderse. A estas horas, LaLiga todavía no ha tomado la decisión de aplazar el partido por la alerta roja decretada en la ciudad desde el domingo. El equipo de Corberán mantiene su plan de partido a la espera de noticias. Los jugadores están citados a las 12:30 horas en Mestalla para aparcar sus coches, subirse al autobús del equipo y concentrarse en el hotel habitual en el centro de la ciudad.

El partido de Liga entre el Valencia y el Oviedo continúa programado para la noche del lunes, momento en el que se prevé que siga vigente la alerta roja sobre la ciudad de València por lluvias torrenciales. Bajo esta situación, que según la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) es potencialmente "peligrosa", el Ayuntamiento de València ha suspendido cualquier actividad lectiva en la ciudad, ordena el cierre de parques y jardines y prohíbe la práctica deportiva, dependiente de los servicios municipales, desde las 04:00 horas del lunes, 29 de septiembre.

Además, para la jornada del lunes, el Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía que permanezca en casa, deje libre las vías para los servicios de emergencia y se refugie en plantas altas o puntos elevados ante la amenaza de inundación. En este contexto, el partido de la séptima jornada de Liga entre el Valencia y el Oviedo, en el estadio de Mestalla, podría ser suspendido conforme a las instrucciones generales que emanan de AEMET y Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Vía: Superdeporte