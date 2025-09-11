El Valencia lucirá una novedad en su camiseta para los próximos partidos de liga

Con motivo de un nuevo proyecto del patrocinador principal de la camiseta del Valencia CF, TM Grupo Inmobilario, el conjunto blanquinegro lucirá una elástica ligeramente distinta a la que se utiliza esta temporada. El grupo inmobiliario está llevando a cabo un emblemático proyecto en Benidorm y quiere lucirlo en la ropa de uno de los clubes más importantes en los que se patrocina.

Así, el sponsor de TM Grupo Inmobiliario habitual será sustituido por un nuevo logo, 'TM Tower', manteniendo el color rojo y amarillo para parte del diseño y la letra en color negro. En cualquier caso, el Valencia ha anunciado que será únicamente para los dos próximos partidos de liga, FC Barcelona y Athletic Club. Después se volverá a la camiseta original.

Comunicado íntegro del Valencia CF

Los jugadores del Valencia CF lucirán una camiseta especial en los próximos dos partidos de LALIGA EA SPORTS.

Ante el FC Barcelona y el Athletic Club, TM Grupo Inmobiliario cederá el protagonismo de su logotipo habitual como Main Global Partner del Club a su nuevo proyecto emblemático, la TM Tower.

El edificio, que será presentado de forma oficial el 18 de septiembre en Benidorm, contará con 64 plantas y 230 metros de altura, lo que lo convertirá en el proyecto residencial más alto de Europa, en un nuevo hito arquitectónico en el skyline de Benidorm y en uno de los iconos más singulares de la compañía.

Gracias a esta activación especial conjunta con el Valencia CF, la TM Tower llegará a millones de espectadores de todo el mundo en las dos próximas jornadas de LALIGA EA SPORTS con esta camiseta, diseñada de forma exclusiva para juego.

Además, con motivo de este lanzamiento, TM Grupo Inmobiliario y el Valencia CF sortearán a través de las redes sociales para todos los aficionados dos entradas para asistir al Valencia CF – Athletic Club en el Camp de Mestalla y participar al descanso en una acción que tendrá un premio especial.

UN PROYECTO RESIDENCIAL ÚNICO EN EL MEDITERRÁNEO

TM Grupo Inmobiliario construirá en la TM Tower 260 viviendas de 1 a 4 dormitorios, situadas a 50 metros de la playa de Poniente de Benidorm y que proporcionarán la posibilidad de vivir en un entorno único.

El edificio contará con espacios comunes con piscinas climatizadas, zona deportiva, gimnasio, sala de cine y un skybar en la planta 63, que albergará también un observatorio astronómico en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

El residencial más alto de Europa tendrá una estructura de hormigón armado de alta rigidez, diseñada para garantizar el confort incluso en jornadas de fuertes vientos. El proyecto, en este sentido, ha superado un ensayo en túnel de viento realizado en el Instituto Universitario “Ignacio Da Riva” de la Universidad Politécnica de Madrid.

La entrega de viviendas está programada a partir del segundo semestre de 2028. La TM Tower tendrá, además, un sistema de movilidad vertical adaptado a la vida en altura: 7 ascensores de última generación con velocidades de hasta 6 metros por segundo, muy por encima de la media residencial.