El Valencia inscribe a todos los fichajes

El Valencia CF ha inscrito en la mañana de hoy a Filip Ugrinic, uno de los seis fichajes valencianistas que se han dado en este mercado, y el único que estaba a la espera de ser inscrito. Ahora, con el suizo anotado, Corberán ya puede contar con él y con Agirrezabala, Copete, Danjuma, Raba y Baptiste de cara a la primera jornada de LaLiga.

En Mestalla se ha vivido -y se está viviendo- un mercado estival bastante agitado. Las salidas de Mosquera, Yarek, Cenk o Germán Valera, entre otros, se suplieron rápidamente para completar una plantilla competitiva. Se han reforzado las cuatro alturas del esquema de Carlos Corberán: un portero (Julen Agirrezabala), un defensor (Copete), dos centrocampistas (Ugrinic y Baptiste) y dos atacantes (Danjuma y Dani Raba). Aunque todavía se espera alguna que otra llegada que, en este momento, iría de la mano con la marcha de algún jugador de la plantilla actual.

Buenas sensaciones en el Trofeu Taronja

En el partido contra el Torino, correspondiente al Trofeu Taronja, que se celebra todos los años, ya pudimos ver los primeros pasos como blanquinegros de muchos de los refuerzos llegados este verano. Además, los 'nuevos' dejaron buenas sensaciones individuales que se completaron con el gran trabajo colectivo del equipo, que derivó en un contundente 3-0 final.

El arranque liguero del cuadro que dirige Corberán tendrá lugar el próximo sábado 16 de agosto a las 21:30, en el estadio de Mestalla y ante la Real Sociedad. Para entonces, el Valencia CF ya cuenta con una plantilla conformada por 25 jugadores con ficha del primer equipo, siempre y cuando hasta el día del debut en LaLiga no se produzca ningún movimiento de salida que permita otra llegada.

Expectativas y margen de maniobra en el mercado

Un poco menos de tres semanas es lo que resta de mercado y en el Valencia ya se podría decir que 'están los deberes hechos', aunque nunca se puede descartar alguna baja en forma de venta o rescisión y algún que otro fichaje de última hora aprovechando oportunidades de mercado. No obstante, hay ciertos sectores del valencianismo que todavía demandan la llegada de un nueve de características distintas a las de Hugo Duro y la incorporación de otro extremo y/o un centrocampista más. De momento, el club ha conseguido inscribir a todos los nuevos refuerzos y permanece a la espera de poder bucear un poco más en lo que resta de pase de transferencias.