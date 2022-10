El Valencia frena el regreso de Musah por un valor alterado en una analítica

El club cree que si jugaba ante el Espanyol corría el riesgo de volver a lesionarse Gattuso espera que este lunes su futbolista ya pueda volver a trabajar con el grupo

El Valencia ha frenado el regreso a la competición del centrocampista estadounidense Yunus Musah, tras aparecer en una analítica un valor mucho más alto de lo normal y que hacía prever una lesión, según explicó el técnico Gennaro Gattuso.

El entrenador italiano dijo que el jugador “está muy bien” de la lesión que le hizo ser baja ante el Celta y con su selección de Estados Unidos, pero añadió que en una analítica realizada el lunes ofreció "un valor más alto del correspondiente en un doscientos o un trescientos por cien".

“Es un dato que no le gusta al doctor y que no me gusta a mi. Tenemos miedo de que se vuelva a lesionar y por eso ha trabajado con una carga de un 45 por ciento. No se trata de una analítica muy alta y estamos trabajando para entender qué está pasando”, afirmó.

El técnico dijo que suelen hacer estas analíticas tras dos días de mucha carga en los entrenamientos y que el valor analizado en Musah supera en mucho los que debería tener en función de su musculatura. “Cuando está alto, tiene riesgo de lesionarse”, apuntó Gattuso, que dijo que espera que el lunes se una al grupo.