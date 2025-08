El Valencia dice 'no' a la oferta por Pepelu

Avanza el mercado sin que el Valencia CF acometa los fichajes que Carlos Corberán necesita mientras el tiempo apremia y la plantilla se ha visto gravemente debilitada, habiendo perdido nivel en todas las líneas. En paralelo, siguen llegando ofertas por algunos futbolistas de la plantilla que están siendo rechazadas por el club. Son los casos de André Almeida o Fran Pérez, además del último en recibir el interés firme de otro equipo: Pepelu.

El conjunto de Mestalla ha rechazado una oferta del Besiktas por el futbolista de Dènia tal y como ha adelantado La Grada y ha podido confirmar Superdeporte. Los turcos tenían mucho interés en firmar el jugador alicantino, ofertando una buena cantidad de dinero, pero la negativa valencianista ha sido clara, entre otras cosas, porque Carlos Corberán se opone frontalmente a su salida.

El equipo ya perdió a su '6' titular: Enzo Barrenechea, pieza clave en los esquemas del Valencia CF del entrenador de Cheste y todavía no ha firmado un recambio para él. En esta tesitura, Pepelu es el único jugador con el que cuenta Corberán para el pivote y quiere poder seguir contando con él.

Oferta rechazada por Almeida

Por el momento el Valencia CF ha rechazado una oferta por André Almeida, también desde Turquñia, en este caso del del Trabzonspor. SUPER ya confirmó el interés de dicho club en el portugués y ahora ha sido el Valencia CF el que ha dicho ‘NO’ a una propuesta de traspaso de alrededor de cuatro millones por el mediocentro portugués.

Por otro lado también desde el prisma de Carlos Corberán lo ideal es que no salgan más futbolistas mientras no lleguen sustitutos. En ese sentido el Valencia CF había rastreado el mercado de centrocampistas por si se daba la salida de André Almeida, pero no hay ninguna operación activada. Esto provoca que, a diez días de que arranque la temporada oficialmente para el Valencia CF, mientras aumenta la sensación en el entorno de desmantelamiento del equipo, sea un inconveniente la salida del luso sin un sustituto. Al fin y al cabo Almeida puede jugar en varias posiciones ya sea en la sala de máquinas, como enganche detrás del punta o incluso escorado a la izquierda. Varias soluciones para una plantilla todavía incompleta.