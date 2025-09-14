Lo del Valencia no es cuestión de calidad, sino de amor propio

En la vida no todo el mundo tiene el toque de Pedri, la calidad en el último tercio de Fermín o la zurda de Raphinha, pero lo que sí debe tener un jugador del Valencia es un mínimo de carácter y amor propio. Recuerdo de nano, cuando todo el mundo me sacaba tres cabezas, que lo único que me permitía jugar más que muchos de mis compañeros era tener más carácter que ninguno. Y eso es lo que echo en falta de alguno de los jugadores del Valencia. No pido que sean tan buenos como Albelda, pero sí tengan ese amor propio. La violencia siempre hay que rechazarla, pero una patada a destiempo cuando te están bailando también es fútbol. Y a ningún jugador del Valencia se le ocurrió darla. Porque parecía un partido de entrenamiento donde los jugadores de blanco entraban tímidos para no hacer daño a los 'titulares'. Una vergüenza en toda regla.

Y esto no es defender a Meriton y tirar todo sobre la plantilla. Meriton es una vergüenza y Peter Lim un incapaz, pero yo lo que le pido a los jugadores del Valencia es que estén a la altura de la camiseta como lo estuvieron algunos del Mallorca en la primera jornada incluso con dos menos, los del Levante en el Ciutat en la segunda jornada y los del Rayo en Vallecas antes del parón. Porque al final la explicación es muy sencilla. Esos tres equipos recibieron entre todos ellos solo un gol más que el Valencia ayer. Una estadística que deja en ridículo a unos cuantos en el Valencia.

Por otra parte, es tan cierto decir que Corberán hizo un buen papel en las primeras tres jornadas (más allá de los pocos puntos cosechados), como es justo decir que al técnico le ha faltado pizarra en los tres partidos contra el FC Barcelona. Y eso no es una crítica al de Cheste en general, sino en particular en sus encuentros contra los culés. Del mismo modo que el tema de las 'conjuras' y esas comidas está de lujo si eso se traslada al campo y los futbolistas muestran esa unión ayudando al compañero, algo que no se vio en el Johan Cruyff. De hecho, el detalle de las faltas retrata al bloque y en cierta medida también al área técnica. No puedes acabar un partido contra el Barça con solo 8 faltas y aún más grave... con menos faltas que el FC Barcelona. Es más, Diakhaby fue el único que recibió amarilla en un partido en el que encajas seis goles. Salta a la vista que falta carácter.

A pedirle a Mestalla

Ahora toca una semana de pedirle apoyo a Mestalla. Una semana de 'por favor no dejéis solos a los jugadores'. Una semana de estar con el equipo en las buenas y en las malas. Y yo coincido en que hay que llenar Mestalla, en que hay que generar un buen ambiente contra el Athletic y en que vale más un ambiente positivo que negativo. Hasta ahí todo bien. Pero no puede valer con pedir a Mestalla y no dar. Lo visto en el Johan Cruyff debe hacer reflexionar a más de uno. De hecho si yo fuera jugador del Valencia tendría un detalle con todos los desplazados a Barcelona, un domingo a las 21:00 y sabiendo que el lunes es laborable. Alguno coge el bus a las 03:00 y le toca currar en unas horas. En definitiva, Mestalla no fallará porque rara vez lo hace. Pero contra el Athletic toca salir desde el minuto uno a comerse el césped. Sí o sí.