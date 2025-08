El Valencia CF rechaza una oferta por André Almeida

André Almeida está llamado a ser uno de los nombres del mercado de fichajes en el Valencia CF. El futbolista luso cuenta con varios intereses para hacerse con sus servicios y con el paso de las semanas todo puede precipitarse, pero eso es ir muchos pasos por delante. Por el momento el Valencia CF ha rechazado una oferta por André Almeida del Trabzonspor turco. SUPER ya confirmó el interés de dicho club en el portugués y ahora ha sido el Valencia CF el que ha dicho ‘NO’ a una propuesta de traspaso de alrededor de cuatro millones por el mediocentro portugués.

Por otro lado también desde el prisma de Carlos Corberán lo ideal es que no salgan más futbolistas mientras no lleguen sustitutos. En ese sentido el Valencia CF había rastreado el mercado de centrocampistas por si se daba la salida de André Almeida, pero no hay ninguna operación activada. Esto provoca que, a diez días de que arranque la temporada oficialmente para el Valencia CF, mientras aumenta la sensación en el entorno de desmantelamiento del equipo, sea un inconveniente la salida del luso sin un sustituto. Al fin y al cabo Almeida puede jugar en varias posiciones ya sea en la sala de máquinas, como enganche detrás del punta o incluso escorado a la izquierda. Varias soluciones para una plantilla todavía incompleta.

Así pues habrá que seguir atentos al futuro de Almeida, puesto que no se descartan nuevos capítulos con el Trabzonspor, además de con otros equipos, puesto que el luso ha recibido otros intereses a lo largo del mercado de verano hasta la fecha. Asimismo el conjunto turco tiene la necesidad imperiosa de reforzarse cuanto antes y esto puede provocar que se acelere la operación o que cambien su objetivo.

Respecto a Almeida, su situación en el Valencia CF es delicada, puesto que una continuidad en el equipo sin una renovación se antoja complicada. El futbolista espera que su situación cambie y sentirse importante a nivel salarial, pero sino las partes se verían abocadas a una salida durante este mes de agosto.