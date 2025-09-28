El Valencia-Oviedo... ¡en alerta meteorológica!

Son muchos los partidos de LaLiga que se han disputado bajo la lluvia a lo largo de la historia. Especialmente en estadios del norte de España, situados en zonas más dadas al frío, cielos nublados o tormentas. Otra cosa es que la tormenta en cuestión conlleve granizo. Y precisamente esto es un factor clave a la hora de suspender un encuentro o, simplemente, retrasar su inicio. También si el exceso de precipitaciones puede hacer impracticable el césped, más allá del riesgo para el desplazamiento de los asistentes al encuentro en cuestión.

Y precisamente eso, unido a los efectos de la pasada Dana que padeció especialmente la Comunitat Valenciana, ponen en alerta la zona. Aemet, de hecho, anuncia unas previsiones poco alentadoras y en estos momentos es de aviso naranja para la zona de Valencia. Con el paso de las horas y conforme se acerque la hora de partido, saldremos de dudas.

El Valencia ha anunciado este domingo a través de sus redes sociales que está atento a la evolución meteorológica prevista para este lunes, jornada en la que el equipo se enfrenta al Real Oviedo en el estadio de Mestalla a las 21 horas.

El club ha señalado que las previsiones del tiempo "obligan a estar muy atentos" y que, en función de la evolución, se adoptarán "las medidas necesarias siempre en beneficio de los aficionados", aunque la entidad no ha precisado qué tipo de decisiones podrían llegar a tomarse en caso de que las condiciones climatológicas así lo requieran.

Tormenta prevista

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta nivel amarillo y naranja en las tres provincias valencianas por riesgo de lluvias y tormentas para el lunes y el martes con acumuladas que podrían llegar a los 200-250 litros por metro cuadrado.

Se prevé que el lunes y el martes sean los días más adversos del episodio con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes que podrían venir acompañados de granizo.

