Todo lo que se sabe sobre el Valencia CF - Real Oviedo

El duelo entre el Valencia CF y el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 7 de la Liga EA Sports, está en el aire. El partido está programado para las 21:00 de este lunes 29 de septiembre, pero su celebración corre peligro debido a la alerta roja meteorológica que hay sobre la Comunitat Valenciana y, en concreto, sobre la provincia y el litoral valenciano.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una alerta de nivel "extremo" para la madrugada de este lunes con precipitaciones "fuertemente locales" y una previsión de precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm en zonas del litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia. La AEMET ha lanzado el aviso este domingo por la mañana y ha actualizado la situación para este lunes.

Por su parte la Generalitar Valenciana (GVA) también ha emitido un aviso a través del perfil de Emergèncias 112, replicando la alerta de la AEMET: El Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat emite un AVISO ESPECIAL ante el episodio de lluvias intensas y tormentas que afectará a la Comunitat Valenciana el lunes y el martes. Se recomienda extremar la vigilancia y seguridad y prestar atención a los avisos. En caso de emergencia, llama al 1•1•2

El Valencia CF a la espera y pendiente de los aficionados

Asimismo el Valencia CF está pendiente de las nuevas informaciones de las autoridades al respecto de esta alerta meteorológica y ha ha emitido un anuncio en sus redes sociales en el que anunciara las medidas a tomar "en beneficio de los aficionados": Las previsiones meteorológicas que se esperan para mañana lunes nos obligan a estar muy atentos de cara al partido que se jugará en Mestalla ante el Real Oviedo. Por ese motivo el Club irá anunciando las medidas a tomar siempre en beneficio de los aficionados.

El Real Oviedo viaja a València pendiente de la alerta

El conjunto carbayon ha viajado este domingo por la mañana después de que las autoridades aeroportuarias le haya dado el visto bueno a subirse al avión rumbo a València. En cualquier caso y siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes, tienen previsto llegar a su destino y ejercitarse el domingo por la tarde en la Ciudad Deportiva de Buñol.

No obstante la expedición asturiana sigue la última hora meteorológica ante cualquier posible cambio y ya ha alertado a sus aficionados de que mantengan prudencia y precaución en sus desplazamientos a la capital del Turia.

València, pedanías y toda la provincia, en alerta

El Ayuntamiento de Valencia ya ha activado el protocolo por alerta meteorológica para este lunes, que incluye la suspensión de la actividad física al aire libre así como el cierre de parques, jardines y cementerios. El consistorio ha suspendido cualquier actividad lectiva en las pedanías del sur. Asimismo otros municipios de l'Horta Nord, que ya fueron afectados por la trágica DANA de 2024 han hecho lo mismo, localidades como; Torrent, Picassent y Albal.

Por otro lado la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) también ha decidido suspender las clases para este lunes a través de este comunicado: “atendiendo a las previsiones meteorológicas previstas para mañana lunes, la Universitat Politècnica de València ha decidido suspender las clases académicas en sus tres campus (Vera-València, Alcoi y Gandia), estableciendo la modalidad de teletrabajo para los servicios universitarios. Los centros de trabajo estarán cerrados. En el caso de actividades académicas distintas de las clases que puedan desarrollarse en formato online, se recomienda realizarlas de esta manera”.

