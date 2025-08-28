Valencia CF-Getafe CF: Horario y dónde ver el partido

Nuevo partido en Mestalla. El Valencia CF jugará su tercer partido de LALIGA EA SPORTS 25-26 ante el Getafe CF. El equipo que dirige Carlos Corberán recibe al combinado ‘azulón’ con el propósito de conseguir el primer triunfo de la temporada después del empate cosechado ante la Real Sociedad en el debut esta temporada y la derrota en El Sadar la pasada jornada. El encuentro se disputa este viernes, 29 de agosto, en el estadio valencianista a las 21:30 horas.

Tras sumar un punto en las dos primeras jornadas de liga, el conjunto valencianista busca este viernes la primera victoria oficial de la temporada en Mestalla. No será, ni mucho menos, una tarea sencilla, pues el rival que visita el feudo valencianista es el equipo de moda en este comienzo de competición, el Getafe de José Bordalás, un viejo conocido en València, que ha sumado seis puntos de seis posibles a pesar de las tremendas dificultades que sufre la plantilla.

La plantilla valencianista ha preparado a lo largo de la semana el encuentro, donde el técnico podría introducir cambios. De hecho, quizá pueda incluso modificar el sistema, de cara al partido frente al Getafe. En el carril izquierdo, de hecho, está obligado a hacerlo, puesto que Gayà tendrá que cumplir sanción por la expulsión que sufrió en El Sadar y será, salvo sorpresa, Jesús Vázquez quien ocupe su puesto.

Precedentes

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el del 10 de mayo de 2025 en el que el Valencia CF consiguió una gran victoria por tres goles a cero. Pepelu, Diego López y Hugo Duro fueron los goleadores del encuentro. En este partido, Gayà superó a la leyenda valencianista Carlos Arroyo con 374 partidos oficiales con el Club. En los 45 partidos disputados entre los dos clubes, el Valencia CF ha conseguido la victoria en un 46,67% de las veces, ha empatado en un 22,22% de las ocasiones y ha perdido un 31,11% de los encuentros. Concretamente, como local, los nuestros acumulan 14 triunfos (63,64%), 5 empates (22,73%) y 3 derrotas (13,64%).

Por otro lado, el máximo goleador histórico ha sido David Villa con 7 tantos; Manu del Moral, por su parte, con 4 goles. Dani Parejo, el jugador con más partidos ante el Getafe CF con 16 encuentros; la mayor victoria fue en 2022 (5-1) en el Camp de Mestalla.

Horario y dónde ver el partido

El partido se juega este viernes, 29 de agosto, a las 21:30 horas en el estadio de Mestalla. El partido podrá verse en televisión a través de Movistar Plus La Liga TV. Además, a través de superdeporte.es se podrá disfrutar del minuto a minuto del partido.