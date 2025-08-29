El Valencia CF ficha a un jugador del Levante UD

El Valencia CF ficha a un canterano del Levante UD. Se trata de Víctor Fernández Jr., que jugará cedido en el conjunto valencianista, que tiene una opción de compra muy accesible que supondría un porcentaje de futura venta y unos bonus por rendimiento, tal y como ha adelantado 'Jorge Ruiz en PlazaDeportiva'. El jugador refuerza el Valencia Mestalla con el objetivo de ascender de categoría y lo compaginará con dinámica de primer equipo después de que se quedara sin sitio en la plantilla de Julián Calero.

Víctor Fernández, de 17 años, es hijo del mítico exjugador del Valladolid y juega de mediapunta. El canterano recaló el pasado verano en Orriols procedente de la cantera del Valladolid. El futbolista firmó un contrato hasta junio de 2028 y ha hecho la pretemporada con el primer equipo del Levante UD. Además, la pasada campaña debutó con el primer equipo granota en Liga y Copa del Rey.

Ahora, Víctor Fernández Jr. recala en la Academia VCF para mejorar las prestaciones del filial y seguir con su proyección en el fútbol profesional. El Valencia CF se guarda una opción de compra para hacerse con los servicios de Víctor Fernández.