El Valencia CF Femenino gana al Villarreal y supera la eliminatoria de la Copa de la Reina Iberdrola

Objetivo cumplido por parte del Valencia CF Femenino, que ganó 1-3 al Villarreal CF para superar la segunda eliminatoria de la Copa de SM la Reina Iberdrola 25-26. El encuentro que quedó marcado por la posible grave lesión de Albeta (Villarreal CF) en los primeros compases del encuentro.

Primera parte

Equilibrada primera parte marcada por dos momentos, el 0-1 del Valencia CF Femenino en el minuto 6 y el 1-1 del Villarreal CF en el 48 de la primera mitad.

En el 6’, Mascarell aprovechó un error en la cesión de Marta Estupiñán hacia la guardameta Mar Segarra para hacerse con el esférico y adelantar al Valencia (0-1). Y pocos minutos después llegó la acción que dejó a todos los presentes en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza con el corazón en el puño. Albeta, tras una desafortunada acción, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla.

El duelo entró entonces en una fase de pocas ocasiones, aunque el Villarreal lo intentó por la banda que controlaba Claudia Enseñat, pero sin fortuna. Fue Aixa Salvador la que protagonizó la mejor acción de la primera parte al filo del descanso. La atacante castellonense fue derribada por Recio dentro del área en un contraataque y transformó el penalti para poner el 1-1 (min. 45+3).

Las blanquinegras habían estrellado dos balones en el larguero con anterioridad. Por puntos habían merecido algo más.

Segunda parte

Comenzaba la segunda parte de la eliminatoria de Copa con las de Mikel Crespo queriendo ser protagonistas. Mascarell, de nuevo, estaba cerca de poner por delante a las suyas, pero su remate a centro de Recio marchaba fuera por poco.

Sí lo lograba Yasmin en el minuto 57, merced a un chut desde fuera del área. El 1-2 aumentaba la intensidad del choque, unas buscando la igualada y otras peleando por ampliar su ventaja.

Por su parte, las groguetes estuvieron a punto de igualar la contienda con dos buenas acciones de Sara Medina y Cienfu, aunque la primera fue detenida por la guardameta valenciana Marina (min.80) y la segunda se estrelló en el larguero (min. 85). Fue el Valencia CF el que volvió a atacar y en el 87’ Ferrato puso el 1-3 definitivo. La delantera remataba un centro lateral de Tamarit y decantaba definitivamente para las del Puchades la segunda eliminatoria de la Copa de SM la Reina Iberdrola 25-26.

Ficha técnica

1 – Villarreal CF: Mar, Nerea (Roxanne, min.68), I. Miguélez (Moreira, min.46), Estupiñán, Albeta (Laura Martín, min.12), Figols, Querol, Cienfu, C. Enseñat (Lauris, min.46), Alexia Jr., Aixa (S.Medina, min.77).

Banquillo: M. Quesada, Laura, María, S. Medina, Moreira, Macías, Lauris, Estela, Balma, Roxanne, Luna.

Entrenador: Jordi Ferriols.

3 – Valencia CF Femenino: Marina, Recio (Tamarit, min.68), Celia, Nazareth, Esther, Yasmin (c), Mbadi C. (Gema, min.85), Rebecca E. (Marcano, min.85), Soler (Ferrato, min.68), Tere, Mascarell (M. Martí, min.59).

Banquillo: Jana, Tamarit, Lena Pérez, Gema, Marcano, Monente, Ferrato, Pauleta, M. Martí.

Entrenador: Mikel Crespo.

Goles: 0-1, Mascarell (min.06); 1-1, Aixa (min.45+3; penalti); 1-2, Yasmin (min.57); 1-3, Ferrato (min.87).

Árbitras: principal, Patricia Luna; asistente 1, María Lafuente; asistente 2, María Elena Hidalgo. Tarjeta amarilla para Estupiñán, Recio y Esther.

Incidencias: partido correspondiente a la Segunda Eliminatoria de la Copa de SM la Reina Iberdrola 25-26, celebrado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (Villarreal).

Vía: Superdeporte