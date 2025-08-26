El Valencia CF Femenino anuncia sus capitanas para la 2025/26

El Valencia CF Femenino ya ha dado a conocer las capitanas del equipo blanquinegro para esta temporada 2025/26, la primera en la historia del club en el segundo escalón del fútbol femenino español desde su fundación en el año 2009. La plantilla ha escogido como líderes a las futbolistas que vistieron la elástica 'che' la pasada campaña, que culminó con el agónico descenso a Primera Federación (Segunda División Femenina).

El club ha dado a conocer las jugadoras que vestirán el brazalete valencianista esta temporada en la semana en la que el equipo dirigido por Mikel Bravo pone punto y final a la pretemporada con la tercera edición del Trofeo TM, que se celebrará este domingo 31 de agosto en el Antonio Puchades. En este, la plantilla será presentada ante la afición y, posteriormente, se enfrentará al Villarreal en el último test de preparación, previo al debut liguero del próximo 6 de septiembre ante el CE Europa.

La primera capitana será Pauleta Sancho, como ya conocimos el día en el que el tanto el equipo masculino como el femenino realizaron la tradicional visita a la Basílica. Allí, la saguntina compareció ante los medios y recalcó que la meta de esta temporada es el ascenso: "El objetivo es bastante claro, que es devolver al Valencia donde se merece, volver a Primera", afirmó la canterana valencianista.

Además, Pauleta expresó su emoción por vestir el brazalete del Valencia esta temporada: "Es un orgullo. Este año lo llevo como primera, soy valenciana y defender el escudo de tu equipo es un orgullo", reconoció Sancho.

Mrabet, Martí y Tamarit acompañarán a Pauleta

Yasmin Mrabet, Marina Martí y Sara Tamarit serán quiénes asuman el rol de segunda, tercera y cuarta capitana, respectivamente, del Valencia CF Femenino en esta nueva temporada. Todas ellas, junto a Pauleta, que la pasada campaña cumplió 100 partidos con el club, son la base del nuevo proyecto del equipo, siendo las únicas cuatro futbolistas que ha mantenido el conjunto 'che' tras el descenso.