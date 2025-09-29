El Valencia CF se ejercita en Paterna a pesar del temporal

A pesar de las inclemencias meteorológicas, y de que la alerta roja se mantiene en territorio local, el Valencia CF pudo realizar una última sesión de entrenamiento después de una jornada en la que el retraso de su encuentro contra el Oviedo acaparó toda su mañana. El conjunto dirigido por Carlos Corberán tenía previsto concentrarse a las 13:00 del mediodía, retrasando media hora su llegada a las inmediaciones de Mestalla ante las informaciones procedentes de la RFEF, pero el aplazamiento de la cita provocó una modificación en su planificación y le dio la oportunidad de tener una sesión más de trabajo.

Mientras el Oviedo no dispuso de un campo de entrenamiento tras ejercitarse a su llegada a València en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Levante, lo que le llevó a tener su hotel de concentración como foco de entrenamiento previo al partido de mañana, la plantilla del Valencia se citó a primera hora de la tarde de hoy en Paterna para tener una última toma de contacto antes de reactivar su dinámica competitiva en liga. Según apuntan fuentes cercanas del club valencianista, el equipo tuvo una sesión suave y sin sobresaltos, donde se pulieron las últimas indicaciones tácticas y se mimó el físico de cada uno de sus futbolistas.

Todos disponibles

De esta manera, Carlos Corberán tendrá a su disposición a la totalidad de su plantilla con vistas a un partido trascendental para los intereses del Valencia, donde pretende quitarse el sabor amargo que le produjo perder dos puntos en el último suspiro contra el Espanyol, consiguiendo tres puntos que le permitan mirar más hacia arriba que hacia abajo. A su vez, Julen Arrigezabala, tal y como confirmó el técnico valencianista en rueda de prensa tras no ejercitarse en las sesiones posteriores al partido en el RCDE Stadium, no tendrá ningún problema para ponerse los guantes bajo la portería de Mestalla. “Llega perfectas condiciones. Hemos dosificado su carga para que esté bien. Es una situación muy similar a la de Foulquier. Ambos estarán en la lista”, comentó.

Vía: Superdeporte