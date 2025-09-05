El Valencia CF de Corberán replica el gasto en fichajes para Bordalás, Gattuso y el primer Baraja

El mercado terminó el 1 de septiembre igual que empezó en julio, cuando el primer fichaje, la llegada libre de contrato de Dani Raba, ya estaba hecho. Con el Valencia CF como el club de la liga española que menos invierte con relación a lo que ingresa en ventas en esta etapa posterior a la pandemia de coronavirus en 2020. A partir de entonces, Peter Lim apretó el cinturón y la contención ha sido el rasgo que ha definido al club a la hora de confeccionar la plantilla, y que la sufrieron especialmente Xavi Gracia y, en su segundo año, Rubén Baraja.

La gestión Lim no se caracteriza por tirar la casa por la ventana. Este verano, la línea de gasto en nuevos jugadores ha ascendido hasta los 11,9 millones. Diez millones y medio más que lo invertido entre julio y agosto de 2024 en la compra de Luis Rioja (1,2 millones), las cesiones de Dani Gómez (150 000 euros), Germán Valera (25 000), Rafa Mir, Maximiliano Caufriez y Enzo Barrenechea, y la llegada a coste cero de Stole Dimitrievski. En invierno, ya con Carlos Corberán al frente tras la destitución de Baraja en diciembre, se agregaron a los costes el millón y medio que acabó pagándose por el préstamo de Umar Sadiq, además de los cedidos Max Aarons e Iván Jaime.

Xavi Gracia, sin la 'suerte' de los siguientes

No obstante, los cerca de 12 millones de euros que le ha supuesto al Valencia la remodelación de plantilla con ocho jugadores -Philip Ugrinic, con 3,7 más bonus es el más caro- recuerda la línea inversora llevada a cabo en las temporadas precedentes a esa 2024/25. A las que comenzaron con José Bordalás, Gennaro Gattuso y el 'Pipo', respectivamente, en el banquillo. Como contrapunto, en la primera campaña pospandemia, Xavi Gracia no tuvo la 'suerte' de Bordalás, Gattuso y Corberán. Mientras salían Rodrigo, Ferran Torres, Parejo, Coquelin y Kondogbia, nadie reforzó al Valencia más allá de los canteranos Yunus Musah y Hugo Guillamón. En enero, aterrizaron cedidos los famosos Christian Oliva (50 000 euros), Patrick Cutrone y Ferro.

La historia cambió con el fichaje de Bordalás. Sin ingresos por ventas, aparte de la de meses después, en enero, de Daniel Wass, Meriton abrió ligeramente la mano fruto de los traspasos del año anterior. Bajo la dirección del alicantino, el equipo se reforzó con Marcos André (8,5 millones), Dimitri Foulquier (2,5) y cuatro cesiones: Giorgi Mamardashvili (200 000 euros), Hélder Costa, Hugo Duro y Omar Alderete. En total, 11,2 millones, a los que se añadió en enero 0,8 millones por Eray Cömert y 500 000 por el préstamo de Brayan Gil.

Con el entrenador italiano, el Valencia pagó ocho millones por André Almeida, cuatro para quedarse definitivamente a Hugo Duro y medio millón por la cesión de Özkacar, por quien al verano siguiente se hizo efectiva la opción de compra de cinco millones. Edinson Cavani y Samu Castillejo vinieron libres y bajo la fórmula de una cesión: Nico González, Justin Kluivert, Ilaix Moriba y Samu Lino. Todo, 12,5 'kilos'.

Baraja, del cielo al infierno

Un año más tarde, en el curso 24/25, con Baraja al mando tras haber salvado en la anterior al equipo del descenso, a los cinco 'kilos' de Cenk se unieron otros cinco por Pepelu, 250 000 euros por Sergi Canós y 150 000 por el préstamo de Selim Amallah por parte del Valladolid. Roman Yaremchuk aterrizó cedido sin coste al cierre de la ventana estival. En la invernal tan solo se dio la cesión de Peter Federico. La inversión global ascendió a 10,4 millones.

Ventas fuera del top europeo

Durante todo este periodo posterior al virus del Covid-19, el Valencia CF se ha caracterizado por vender más que por fichar. El número de altas y bajas, según el portal especializado 'Transfermakrt' son similares (91/93). Sin embargo, lo que ha marcado al Valencia CF es el hecho de comprar mucho más barato de lo que vende, a pesar de que sus transferencias de salida no lucen en el top europeo. De hecho, ninguna de las ventas con Lim máximo accionista se sitúa entre las 200 más elevadas de la historia. Nico Otamendi (Manchester City, 44,5 millones) aparece en la posición 226 de la lista, por debajo de los 48 millones que recibió la entidad de la Lazio a principios de siglo por Gaizka Mendieta.

El único club con más de 150 millones en positivo de la LaLiga

En los últimos cinco años, desde que el fútbol español fue padeciendo los efectos de la pandemia, hasta el presente, el Valencia se ha convertido en el club con el diferencial económico más elevado en lo referente a compra y venta de futbolistas entre los 28 que han jugado durante esas temporadas en LaLiga. Desde aquel 'loan fee' por 50 000 euros de Christian Oliva hasta el de un millón por Lucas Beltrán, el balance positivo sube a 177,4 millones. El único por encima de los 150 millones y, junto a la Real Sociedad (131,76), el único por encima del centenar de millones de euros.

Esta temporada, con Kiat Lim como presidente desde marzo, como consecuencia de los 26 millones recaudados por los traspasos de Mosquera, Yarek Gasiorowski y Fran Pérez, la diferencia en positivo es de 14,13 millones. Menos que los 27,13; 18,5 y 42 millones de los tres cursos anteriores, y lejísimos de los 88,8 millones ahorrados con Gracia como entrenador. Solo en la temporada de Bordalás (-13,65) el saldo de mercado acabó en negativo.

Betis y Villarreal apuesa fuerte

A largo plazo, nadie es capaz de ahorrar tanto como el Valencia a la hora de ir al mercado. Este verano, mientras rivales como la Real (58,5) o el Sevilla (54,75) han guardado en caja bastante más que el Valencia, otros como Betis o Villarreal han apostado por reinvertir casi todo lo recibido en ventas. Los amarillos han puesto en fichajes 102 de los 108 millones ingresados para competir en la Champions. Por su parte, el Betis, para año de Europa League ha fichado por el mismo valor que ha vendido, 62 millones de euros. Una cifra en esta ventana de verano superior a los gastos del Valencia en todas desde la campaña 20/21, cerca de 54 millones.

En el otro extremo, el de los que gastan en refuerzos más de lo que han obtenido por ventas, sobresalen los históricos grandes, en compañía de dos modestos: Real Madrid (-165 millones), Atlético (-108), Athletic Club (-7,8), Rayo Vallecano (-7,10), que juega la Conference, y el ascendido Real Oviedo (-3,5). Todos los demás han ido al mercado con el freno de mano que les marca lo ingresado en los traspasos de futbolistas. Mientras ingresó 26 millones, el Valencia ha gastado en ocho jugadores 11,9 millonres, repartidos así: