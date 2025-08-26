El Valencia CF avanza por Sangaré con la competencia del Oporto

En los últimos días ha subido la intensidad de las conversaciones entre el Valencia CF, el entorno de Buba Sangaré y la AS Roma. El joven ilicitano es el objetivo de los blanquinegros para completar la nómina de laterales derechos, a la espera de que el regreso de Thierry Rendall tras diez meses apartado de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla tenga una evolución progresiva. Sangaré, de 18 años, llegaría al club gracias a las gestiones de los responsables de la Academia VCF y lo haría con ficha de jugador del Valencia CF, aunque trabajaría en la dinámica del primer equipo a las órdenes de Carlos Corberán. Alternaría el filial con el equipo mayor siendo competencia de Dimitri Foulquier y el mencionado Thierry.

Las negociaciones, abiertas ya hace semanas, están siendo complejas debido al valor de futuro que tiene Sangaré. La Roma se ha mostrado reacia en todo momento a perder definitivamente el control que tiene sobre el prometedor lateral derecho desde que el pasado verano lo fichase del Levante UD por 1,3 millones de euros. No obstante, en fechas recientes se ha avanzado y las posiciones se han acercado en el propósito que se fijó el Valencia, el de disponer de una opción de compra por el futbolista con raíces en Mali.

Además, según se apunta desde Italia en las últimas horas, otra dificultad es el interés de otros conjuntos importantes en el panorama europeo. Si bien es cierto que Buba no ha debutado con el primer equipo de la Roma, también lo es que el curso anterior se sentó en el banquillo de suplentes en inifinidad de ocasiones como consecuencia de actuaciones notables con el equipo filial, el 'primavera' romanista. Este es el motivo por el que a lo largo del curso 24/25, Sangaré despertó a lo largo de los meses las miradas de otros clubles del Viejo Continente aparte del Valencia. Con quien ha pujado recientemente por el préstamo del exgranota es con el Oporto.

"El Valencia está por delante..."

Según el periodista de 'Il Tempo' Filippo Biaffora, para la salida de Sangaré de la Roma, "el Valencia está por delante del Oporto bajo la fórmula de un préstamo con opción de compra". Desde el país transalpino se hacen eco de la marcha de las conversaciones entre todas las partes. La intención de la entidad de Mestalla pasa porque el asunto no se demore en el tiempo, ya que hay otra operación pendiente: la marcha de Rubén Iranzo al Celta Fortuna, filial del conjunto de Vigo. La Roma, por su parte, lo que quiere es mantener abierta la puerta al regreso de Buba en el futuro, por ejemplo, con clásulas de recompra.

De todos modos, los movimientos de la entidad capitalina desde enero no invitan a pensar que Buba Sangaré forme parte de su plan de futuro. En invierno se hizo con el lateral holandés Rensch por cinco millones de euros, y hace solo unas semanas, por 25 millones, fichó al carrilero brasileño Wesley procedente del Flamengo. En toda esta negociación, la voluntad de Buba, la de jugar con el Valencia esta temporada, puede acabar siendo clave.