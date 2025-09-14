El Valencia CF no aprende y vuelve a ser anticompetitivo contra el Barça

El Valencia CF volvió a dejar una actuación nefasta contra el Barcelona. El conjunto de Carlos Corberán demostró no haber aprendido nada de los errores que le llevaron la temporada pasada a salir goleado de Can Barça y unos días después en Copa del Rey y acabó cayendo con estrépito en una actuación muy alejada del prestigio del escudo.

La realidad es que los valencianistas no comparecieron. El equipo salió con cinco defensas y aún así le dio a los barcelonistas todas las facilidades del mundo para llegar a portería y generarle ocasiones de peligro. Solamente la fortuna retrasó lo inevitable: una nueva goleada en contra frente al cuadro culé cargada de apatía, de indolencia y de incapacidad para hacerse fuerte en ningún aspecto del juego.

El Valencia no mordió en la presión, no llegó a tiempo a ningún duelo y cometió errores de concentración imperdonables, además de mostrar un ínfimo nivel individual que puso en bandeja al Barça circular la pelota con velocidad, consiguiendo encontrarse con facilidad y llegar a posiciones de remate ante un equipo que ya no sabía si saltar a la presión o si pertrecharse atrás.

Anticompetitividad elevada a la enésima potencia con un planteamiento totalmente desnortado y desde bien temprano con el Valencia CF dejando la sensación de preferir que el partido acabase cuanto antes a tratar de lavar su propia imagen. Una derrota que mancha al colectivo, pero que también deja muy señalados a varios futbolistas y de la que el equipo se tendrá que rehacer en tiempo récord si no quiere acabar firmando un estreno liguero al más puro estilo Meriton Holdings.

"Peter quédate"

La afición del Barça se cebó con el valencianismo una vez se vio con ventaja en el marcador con cánticos de burla hacia la entidad de Mestalla. "Peter quédate" fue el más repetido por una hinchada que ha dejado de temer la visita blanquinegra como lo hacía antaño y que ve como lo que era un duro rival ha sido reducido a la mínima expresión por la gestión de Meriton y sus ayudantes. En Barcelona, como se pudo ver, también tienen claro quien es el culpable del mal que asola al Valencia CF.