El Valencia CF anuncia la renovación de André Almeida

El Valencia CF ha hecho oficial un acuerdo que lleva sellado algo más de una semana: André Almeida renueva hasta 2029. Después de quedarse en el equipo el pasado verano a pesar de que la intención de todas las partes era la de encontrar una salida, el conjunto de Mestalla se sentó con él para prorrogar un año su contrato.

El acuerdo fundamentalmente contempla un aumento salarial para un futbolista que contaba con una de las fichas más bajas de toda la plantilla desde que llegó procedente de Vitoria Guimaraes por más de siete millones de euros, una situación que desagradaba al futbolista y que pidió repetidamente que fuese revisada.

El club accedió a esta petición y esta mañana ha anunciado el acuerdo primero con un gancho con el mismo formato que los fichajes de verano, con un spot dentro de una televisión antigua en el que aparecían fotos de diferentes magos de la TV o de la ficción como la saga Harry Potter.

Comunicado oficial

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la ampliación contractual de André Almeida hasta el 2029.

El futbolista portugués de 25 años (30/05/2000) extiende su vinculación con el Club un año más, reafirmando así su continuidad y su compromiso a largo plazo como valencianista.

Después de tres temporadas en el Camp de Mestalla, André Almeida da un nuevo paso en su carrera con el objetivo de seguir creciendo con la camiseta del Valencia CF y aportar talento al centro del campo del equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.

Desde su llegada en verano de 2022 procedente del Vitória Guimarães SC, el ‘10’ ha disputado 96 partidos oficiales como valencianista entre LALIGA EA SPORTS, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Vía: Superdeporte