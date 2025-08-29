El Valencia CF acelera para cerrar a Sadiq

La operación por el fichaje de Umar Sadiq entra en su fase final . Una incorporación que se ha cocido a fuego lento durante todo el verano, pero que avanza y podría cerrarse pronto. El Valencia CF ha acelerado para alcanzar un acuerdo con la Real Sociedad en las últimas horas. El futbolista desea jugar en Mestalla y aguarda unos días más, después de haber estado todo el verano esperando que se resolviera su futuro.

En las últimas 48 horas el Valencia CF y la Real Sociedad han avanzado positivamente en la negociación por Sadiq. El club de Mestalla, concretamente, ha aumentado su oferta para traer de regreso al delantero y colmar de una vez por todas las aspiraciones donostiarras. Las partes todavía no han logrado un acuerdo, pero las sensaciones son buenas y hay confianza en conseguir el 'sí' del cuadro 'txuri urdin'.

Por su parte Sadiq espera un traspaso deseado todo el verano. En ese sentido la opinión del jugador nigeriano no ha cambiado tal y como ha venido informado SUPERDEPORTE durante todo el mercado de fichajes. Sadiq siempre ha dado su visto bueno a la opción del Valencia CF, dejando de lado el interés del Girona e incluso valorando la opción de quedarse en la Real Sociedad si no recalaba en Mestalla. De hecho Sadiq se lo ha trasladado al Girona durante este tiempo de espera, poniendo de manifiesto su deseo de jugar en el Valencia CF desde el inicio de la ventana de traspasos.

Como ya explicó SUPERDEPORTE, Sadiq ha mantenido contacto con el vestuario del Valencia CF. El nigeriano ha tenido conversaciones con sus compañeros del curso pasado. También Corberán ha hablado con Sadiq, transmitiéndole tranquilidad casi a diario y agradeciendo la apuesta firme por su figura. Asimismo en el Valencia CF también valoran positivamente el talante de la Real Sociedad en las conversaciones por Sadiq

No es ningún secreto que además de la oferta del Girona, Sadiq ha tenido otros intereses e incluso mejores ofrecimientos, sin embargo, el jugador quedó con un buen sabor de boca de su paso por Mestalla. Sadiq lo ha pasado mal en los últimos años y su voluntad es la de volver a Mestalla.para encontrar estabilidad y confianza. Así pues si todo transcurre con normalidad y por la misma vía, el delantero debería convertirse en el octavo refuerzo.