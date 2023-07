El Valencia busca delanteros y piensa en Rafa Mir

El atacante murciano solo podría ir a la capital del Turia como cedido pero está de acuerdo porque quiere quedarse en LaLiga El Sevilla ha recibido otras ofertas y quiere sacar rédito por él

El Valencia busca desesperadamente delanteros para la próxima temporada. El ataque es el factor principal que quiere reforzar Rubén Baraja para la próxima temporada ya que el curso pasado tan solo marcó 42 goles, siendo el decimotercer club con más bagaje de cara a puerta de la categoría y uno de los motivos de por qué el club de Mestalla sufrió tanto para obtener la permanencia.

El problema se acentúa para el conjunto valencianista ya que no cuenta con Marcos André ni Edinson Cavani, a los que se les busca una salida.

Una de las opciones que se contemplan es Rafa Mir. El delantero murciano, que tiene contrato con el Sevilla hasta 2027 pero que no cuenta para Mendilibar, conoce bien a Rubén Baraja ya que coincidieron en el juvenil blanquinegro y busca volver a su mejor versión tras unos años en el dique seco. Pero el Valencia solo podría hacerse con el jugador mediante una cesión, ya que no podría costear su traspaso. El Sevilla no acaba de ver clara la operación y pide una cantidad económica para sacar rédito al fichaje ya que Ajax, Getafe y Celta también han preguntado por él.

Mir estaría de acuerdo en ir al Valencia porque quiere quedarse en LaLiga. El murciano llegó a debutar en el primer equipo che de la mano de Bruno Espirito Santo en 2015. Sin oportunidades con Marcelino, salió a Inglaterra jugando en el Wolverhampton y en el Notingham Forest antes de dos cesiones en la Unión Deportiva Las Palmas y en el Huesca. Esta última fue realmente fructífera, marcando 9 goles en 18 partidos y fue clave para el último ascenso del club oscense a 1ª.