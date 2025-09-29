El Valencia atrasa la concentración del equipo: Más cerca de la suspensión del Valencia-Oviedo

El Valencia-Real Oviedo de este lunes (21:00) en Mestalla cada vez está más cerca de la suspensión. El club ha atrasado la concentración de sus jugadores que debía producirse a las 12:30 horas en Mestalla. El objetivo es ganar tiempo y esperar a la más que probable suspensión del encuentro.

De momento, LaLiga y la RFEF todavía no ha tomado la decisión de aplazar el partido por la alerta roja decretada en la ciudad desde el domingo. Los jugadores estaban citados a las 12:30 horas en Mestalla para aparcar sus coches, subirse al autobús del equipo y concentrarse en el hotel habitual en el centro de la ciudad. Sin embargo, se ha comunicado a los jugadores que la concentración se retrasa a las 13:30. El club epera que para esa hoya ya haya una decisión en firme.

El Valencia, mientras tanto, permanene en contacto con LaLiga, la RFEF y el Oviedo a la espera de una decisión. El club ha actuado con sentido común y ha cerrado su tienda oficial de Mestalla a la espera de hacer lo mismo con el estadio. La expedición del Real Oviedo, por su parte, aterrizó el domingo en el aeropuerto de Manises y se ejercitó en la ciudad deportiva del Levante UD también pendiente de la decisión final.

El partido de Liga entre el Valencia y el Oviedo continúa programado para la noche del lunes, momento en el que se prevé que siga vigente la alerta roja sobre la ciudad de València por lluvias torrenciales. Bajo esta situación, que según la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) es potencialmente "peligrosa", el Ayuntamiento de València ha suspendido cualquier actividad lectiva en la ciudad, ordena el cierre de parques y jardines y prohíbe la práctica deportiva, dependiente de los servicios municipales, desde las 04:00 horas del lunes, 29 de septiembre.

Además, para la jornada del lunes, el Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía que permanezca en casa, deje libre las vías para los servicios de emergencia y se refugie en plantas altas o puntos elevados ante la amenaza de inundación. En este contexto, el partido de la séptima jornada de Liga entre el Valencia y el Oviedo, en el estadio de Mestalla, podría ser suspendido conforme a las instrucciones generales que emanan de AEMET y Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Vía: Superdeporte