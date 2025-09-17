Valencia - Athletic, 200 grandes historias del fútbol español

El estadio de Mestalla acogerá el próximo sábado un Valencia-Athletic Club que será el capítulo 200 en cuanto a partidos oficiales de este duelo entre dos equipos clásicos de la competición. El anterior, el 199, terminó con la victoria del conjunto entrenado por Ernesto Valverde, gracias a un gol de Berenguer, en Mestalla el 19 de mayo de este año.

Desde el primer cruce entre ambos, el del 3 de enero de 1932 en Mestalla, ches y leones se han enfrentado en 180 partidos de Liga (66 victorias del Athletic, 46 empates y 68 triunfos del Valencia), 15 de Copa (6-3-6), dos de Liga Europa (1-0-1) y otros dos de Copa Presidente FEF de 1941 (1-0-1), el precedente de la actual Supercopa.

Balance equilibrado entre dos clásicos

Un equilibrado balance global de 74 partidos ganados por el Athletic, 76 por el Valencia y 49 empates con la misma cifra de 308 goles para cada equipo en esos 199 encuentros que se traduce también en la clasificación histórica de la liga.

En ese ránking el Athletic es cuarto con 3.814 puntos en 3.070 partidos y el Valencia quinto con 3.805 puntos en 2.972 encuentros, 98 menos que el cuadro vasco debido a las cuatro campañas que el cuadro valencianista jugó en Segunda División, tres antes del ascenso de 1931 y la cuarta, la 86-87.

Vía: Superdeporte