El Valencia 'ataca' la operación Sadiq

Umar Sadiq está sobre la mesa desde que acabó la temporada. Jugador y entrenador están por la labor de unir de nuevo sus caminos y el club también considera que es una buena opción de mercado. Con todo eso, la entidad ha ido hablando en los últimos meses con la Real Sociedad para ver las opciones de cerrar una nueva operación, pero hasta la fecha las posturas eran lejanas. Eso ha cambiado en las últimas horas y es que el conjunto donostiarra, ante la ausencia de ofertas de compra, no ve con malos ojos poder sacar de nuevo cedido al jugador. Y ahí el Valencia es el que más rápido se ha movido. De hecho, el club ha enviado en las últimas horas, como ha adelantado el Diario Vasco, una oferta a la Real Sociedad para tener al jugador de nuevo en calidad de préstamo.

La situación de Sadiq ha sido muy compleja este verano. El futbolista sabía cuál era su situación, pero la Real como es lógico ha ido jugando su mercado. Hace escasamente unas semanas Aperribay decía lo siguiente: "La información que tengo de Sadiq es que ha entrenado muy bien, como todo el grupo que se ha quedado en Zubieta. Todos los días hemos hablado con Erik (Bretos) sobre cómo iban las sesiones de Zubieta, y Sadiq lo está haciendo muy bien. Veremos. Yo no descartaría que Sadiq esté aquí esta temporada. Creo que he sido claro. Si aquellos jugadores que están en el grupo de futbolistas que nos interesan que vengan puede hacerse, vendrán. Si no, sentimos que tenemos una buena plantilla y buenos jugadores, también que podemos alcanzar los objetivos con los futbolistas que tenemos. El año pasado no estuvimos tan lejos de los objetivos planeados. Los jóvenes vienen con muchísimo aire fresco y lo comenté, de los mejores centrocampistas en la segunda mitad de la temporada fue Urko en el Espanyol, y de los mejores mediocentros de Segunda fue Gorrotxategi. Vamos a estar tranquilos. Hay que ver cómo ve la temporada el entrenador y tomaremos las decisiones pertinentes“, explicó.

Sin descartar la continuidad del jugador, la Real sabía que sus opciones de continuar eran pocas, pero el objetivo era 'animar' a algún club a atacar su fichaje antes de la última semana de agosto, cuando ya fuera tarde. Con el paso de los días, la Real Sociedad ha ido recibiendo muchas preguntas por el jugador de otros clubes, entre los que están Celta de Vigo, Girona y Alavés, pero ninguno ha presentado oferta. Sí lo ha hecho el Valencia, que quiere tener al jugador cedido una temporada más y estaría dispuesto a incluir una opción de compra. La Real tampoco ve con malos ojos esa opción ya que quiere recuperar parte del dinero invertido por él. Eso sí, a la operación todavía le quedan muchos flecos para poder cerrarla y ahí pueden aparecer otros clubes.

Así está la operación

En estos momentos, la Real Sociedad tiene la oferta sobre la mesa y las posturas, aunque no están lejanas, sí necesitan de más conversaciones. Lo lógico en cualquier negociación. El Valencia CF es el único que ha presentado una oferta en firme de cesión más allá de las típicas consultas de cada verano.

En ese sentido, el Valencia se haría cargo de la ficha al completo del futbolista y además pagaría por hacerse con sus servicios en forma de cesión a la Real Sociedad. Por el momento, la negociación avanza y hay optimismo moderado. Mucho más que hace unas semanas. Eso sí, faltan algunos bonus a incluir donde podrían contar los goles, partidos jugados y otras estadísticas.

Estado físico del jugador

Sadiq no ha pasado un buen verano en la Real Sociedad. Desgraciadamente, el futbolista ha pasado un proceso vírico importante, como apunta el Diario Vasco, y apenas ha podido entrenar con el resto de sus compañeros. Eso ha impedido al nuevo entrenador, Sergio Francisco, verle con normalidad y valorar su continuidad en la plantilla vasca.

En la jornada de este miércoles ha entrenado con el grupo, pero está falto de ritmo y necesita algo de rodaje para volver a sentirse al cien por cien. El jugador, eso sí, está animado y además sabe que en Valencia tanto Corberán como el resto de sus compañeros le pondrían las cosas fáciles porque su adaptación fue muy buena.