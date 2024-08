El Valencia acuerda la llegada del argentino Barrenechea

El Valencia y el Aston Villa alcanzaron en las últimas horas un acuerdo verbal para la cesión del mediocentro defensivo argentino Enzo Barrenechea, que llegaría al Valencia por una temporada.

Ambos clubes deben documentar en las próximas horas el acuerdo, explicaron a EFE fuentes de la operación, antes de que el jugador pueda recalar en el Valencia y, al mismo tiempo, que el club valenciano permita la salida del central turco Cenk Özkacar.

Özkacar, que no viajó este martes a Bilbao con el resto de sus compañeros, esperaba que el Valencia firmara un jugador para poder salir al Valladolid en calidad de cesión, una operación que el propio Rubén Baraja explicó que no se daría si no se firmaba a un recambio antes del 31 de agosto.

"Cenk está viviendo una situación especial, no se sabe si se define para salir o quedarse, este partido no va a viajar a Bilbao, situaciones que pasan. Es una opción, pero no va a salir nadie de aquí sin que venga un jugador que nos dé unas características diferentes a las suyas", comentó el técnico vallisoletano al respecto.

Así, de confirmarse la llegada de Barrenechea, firmado este mismo verano por el Aston Villa desde la Juventus por ocho millones de euros, Baraja tendría un nuevo futbolista "con diferentes características" a las de Özkacar, como requería Baraja.

El futbolista, argentino, formado en el Newell's Old Boys y de 23 años, disputó 36 partidos en el Frosinone de la Serie A italiana el pasado curso cedido desde la Juventus, un club que en 2019 pagó por él más de cinco millones de euros al Sion suizo.