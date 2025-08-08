El Valencia abre conversaciones con el Villarreal por Danjuma

El Valencia intenta el ficha de Arnaut Danjuma. El extremo del Villarreal es uno de los objetivos del club para reforzar el ataque. Marca Valencia ha adelantado este viernes que el club ha sondeado al entorno del jugador. SUPER puede confirmar que el Valencia ya ha abierto conversaciones con el Villarreal y ha contactado con el jugador.

Según ha podido saber este periódico, el jugador encaja en el perfil de delantero-extremo que quería Carlos Corberán.