El Valencia abre conversaciones con el Villarreal por Danjuma
El club ha contactado con la entidad grogueta y con el jugador. Es el perfil mixto de extremo-delantero que pide Corberán
Andrés García
València
El Valencia intenta el ficha de Arnaut Danjuma. El extremo del Villarreal es uno de los objetivos del club para reforzar el ataque. Marca Valencia ha adelantado este viernes que el club ha sondeado al entorno del jugador. SUPER puede confirmar que el Valencia ya ha abierto conversaciones con el Villarreal y ha contactado con el jugador.
Según ha podido saber este periódico, el jugador encaja en el perfil de delantero-extremo que quería Carlos Corberán.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡Salida inminente de Iñigo Martínez a Arabia!
- Otro lío en el Barça: conflicto con los dorsales
- La salida de Íñigo, clave para facilitar las inscripciones en el Barça
- ¡El Barça podría traspasar ya a Iñaki Peña!
- Comunicado del Barça sobre la capitanía de Ter Stegen
- Mastantuono, Güler y Endrick se quedan fuera de los nominados al Trofeo Kopa
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros