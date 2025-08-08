Suscripción

El Valencia abre conversaciones con el Villarreal por Danjuma

El club ha contactado con la entidad grogueta y con el jugador. Es el perfil mixto de extremo-delantero que pide Corberán

Danjuma, imagen celebrando el gol ante el Atlético

Andrés García

València

El Valencia intenta el ficha de Arnaut Danjuma. El extremo del Villarreal es uno de los objetivos del club para reforzar el ataque. Marca Valencia ha adelantado este viernes que el club ha sondeado al entorno del jugador. SUPER puede confirmar que el Valencia ya ha abierto conversaciones con el Villarreal y ha contactado con el jugador.

Según ha podido saber este periódico, el jugador encaja en el perfil de delantero-extremo que quería Carlos Corberán.

